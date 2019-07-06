NG.kz "Конечно, я расстроен" - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов о взятке в 7 млн, на которой попался его подчиненный



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:34 По данным Агентства по противодействию коррупции, аким Аулиекольского района Асхат Кисиков признал взятку в 7 млн тенге, полученную им через посредника за беспрепятственное подписание актов выполненных работ в ходе капитального ремонта школы.

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