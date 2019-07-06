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≡ Тренер ФК "Тобол" Владимир Газзаев: "Когда играют за первое место, так нельзя судить!"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Тренер ФК "Тобол" Владимир Газзаев: "Когда играют за первое место, так нельзя судить!"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36167
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.07.19 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После матча, на котором "Тобол" проиграл "Астане" и, как следствие, потерял лидерство в чемпионате РК, состоялась пресс-конференция. На ней главные тренеры команд дали комментарии по игре и ответили на вопросы журналистов.
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§ abaika95
Re: Тренер ФК "Тобол" Владимир Газзаев: "Когда...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 103
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.07.19 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причем тут судья, если сам отдали игру! Позор!
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§ Сабыр
Тренер ФК "Тобол" Владимир Газзаев: "Когда играют за первое место, так нельзя судить!"
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 197
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 06.07.19 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как бэ всю историю Казахстана ко Дню Астаны все проигрывали астане. Традиция однако. Или кто-то хочет Папу обидеть😉
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