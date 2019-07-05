alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1292





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Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:52 Цитата: drakon:



Из последних сил уже.

Вон Матрос тоже похоже решил пожить еще лет пять, жрет как в молодости.

Мороженое ему подавай, ливерную колбасу(хорошую) чуствует на расстоянии метров тридцать. Возьмешь ночью втихоря,

Когда изучаешь звездеое небо, выйдешь на балкон, он уже тут как тут.



[Исправлено: alex_60, 05.07.2019 - 22:25]