/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 87 из 87«1...858687
Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16717
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.07.19 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
мы то тут без света, воды

Ребята, вы там - держитесь... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 05.07.2019 - 21:41]
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3849
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.07.19 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Из последних сил уже.
Вон Матрос тоже похоже решил пожить еще лет пять, жрет как в молодости.
Мороженое ему подавай, ливерную колбасу(хорошую) чуствует на расстоянии метров тридцать. Возьмешь ночью втихоря,
Когда изучаешь звездеое небо, выйдешь на балкон, он уже тут как тут.

[Исправлено: alex_60, 05.07.2019 - 22:25]
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16717
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.07.19 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
, ливерную колбасу(хорошую Возьмешь ночью втихоря, Когда изучаешь звездеое небо, выйдешь на балкон,.

Алекс,так ты на звёздное небо, с колбасой,смотриш?... :lol: :oops:
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16717
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.07.19 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Наш, Ел Басы!!!
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3849
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.07.19 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все, покупай костюм, ботинки.
Скоро вызовут в Алма Ату.
Восстановят в гражданстве.
Может даже место в пантеоне дадут.
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3849
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.07.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
с колбасой,смотриш

По разному. С черной икрой, с омарами.
Смотря где нахожусь.
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16717
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.07.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Может даже место в пантеоне дадут.

Алекс,боишся? Твоё место - займу?... :lol: :-x
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 87 из 87«1...858687
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 166
Пользователей: 0
Всего: 166

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх