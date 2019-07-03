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Yorik: яцы. Очереди за ним растягиваются задолго до того, как "ржавый ЗИЛ" (возят только на них) завиднеется на горизонте. А уж когда он вываливает мяско на плитку в сити-центре, прям у фонтана - что тут начинается! Смешиваются люди, кони, мухи, мясо, песок и немытые руки - но тем вкуснее же
Я бы добавил, что ржавый ЗИЛ непременно должен быть!
Причем обязательно сразу после перевозки асфальта, а для особо страждущих с надписью "Вывоз мусора круглосуточно"
Из кузова должно сочиться содержимое контейнеров, а предварять появление этого транспортного средства для ярмарок на горизонте должно заранее видимое облако мух над дорогой откуда он появляется.
Продавцы должны при этом сначала весело гоготать держа угольного цвета руками топоры с засохшей с прошлого раза кровью.
По мере приближения ржавой колонных едва живыых помятых ЗИЛов должна нависать зловещая тишина, нарушаемая только вздохами крыс и нарастанием гудения приближающихся облаков мух.
Над всем этим должна слегка телепаться ветром растяжка. "Дабро пажаловать на ярмрку" обязательно с грамматическими ошибками!