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§ NG.kz
Экс-начальника Житикаринского РОВД оправдали, его заместителю назначили штраф
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36166
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.07.19 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор в отношении экс-начальника Житикаринского РОВД Абдугали Оркашбаева и его заместителя, экс-начальника местной полицейской службы Кайрата Искакова в суде №2 Костаная вынесли сегодня, 5 июля.
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§ Сыкымы
Re: Экс-начальника Житикаринского РОВД оправдали, его...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 932
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 06.07.19 - 02:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сложность раскрытия этого преступления состояла в том, что оно было совершено против системы, которая прогнила до каждого сотрудника, - сказал в прениях государственный обвинитель Еркебулан АЙТПАЕВ. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35427

Оправдали "борца с гнилой системой" - луДшей формулировки и не придумаешь...
"Свободу Анджеле Дэвис!!!" Сыкымы.....
https://www.youtube.com/watch?v=bap8ALfv1ZE
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