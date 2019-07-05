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≡ «Это преступление против системы, которая прогнила до каждого сотрудника», - гособвинитель на прениях по делу экс-начальника Житикаринского РОВД		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Это преступление против системы, которая прогнила до каждого сотрудника», - гособвинитель на прениях по делу экс-начальника Житикаринского РОВД
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36165
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.07.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прения по уголовному делу в отношении экс-начальника Житикаринского РОВД и его бывшего заместителя прошли в суде №2 Костаная 4 июля. Оба обвиняются в том, что незаконно собирали часть премиальных с личного состава сотрудников.
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§ maxsaf
«Это преступление против системы, которая прогнила до каждого сотрудника», - гособвинитель на прениях по делу экс-начальника Житикаринского РОВД
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2178
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.07.19 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
А что в другом порядке? По росту строй не построили?

Круговая порука, сэр. :-)
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§ elektron
«Это преступление против системы, которая прогнила до каждого сотрудника», - гособвинитель на прениях по делу экс-начальника Житикаринского РОВД
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3147
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.07.19 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Неслыханная сознательность в рядах служивых: поддерживают материально-техническую базу органа, помогают пенсионерам и сотрудникам... Какие ж у них зарплаты, если хватает и на это, и на содержание семьи?

Если бы из своих кровных, честным трудом заработанных, то хватило бы может на проводы коллег на пенсию. А вот каждый месяц сослуживцев поддерживать, тут явно что то другое ;-) Цитата:
таноми52:
есть и другие источники

И походу, вовсе это не поддержка сослуживцев, а простой делёж сверхприбыли, причём возможно даже ежедневный. 8-)
Алекс правЦитата:
alex_60:
А тут в открытую, общак у ментов
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* Сыкымы
Re: «Это преступление против системы, которая прогнила до...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 932
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 06.07.19 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
И походу, вовсе это не поддержка сослуживцев, а простой делёж сверхприбыли, причём возможно даже ежедневный.

В 90-е было... З/п была маленькая, но косячников почти не было, работали примерно все одинаково, без "залётов", а на праздники руководство, которое "сверху", разрешало поощрить материально только двоих из более 20-ти, остальным - грамоты и благодарности. Шеф на общем собрании сразу объявлял, что премия выписывается на рандомно выбранных, а делится на всех поровну, независимо от должностей, чтоб никого не выделять. Бывало, в зависимости от сложившихся личных/семейных/иных обстоятельств, всем коллективом решали - отдать всю премию награждённому или другому нуждающемуся сотруднику, или поделить таки на всех. И никого это не огорчало. Всё было реально по взаимному согласию. Потом сменилось руководство, потом ушёл на пенсию шеф... но это уже другая история... ;-) :lol: 8-)
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§ elektron
«Это преступление против системы, которая прогнила до каждого сотрудника», - гособвинитель на прениях по делу экс-начальника Житикаринского РОВД
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3147
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.07.19 - 00:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
но это уже другая история..

Ну так тут она и есть другая история ;-)
Я ещё практикантом (в начале 90-х а может и в конце 80-х не помню точно), принимал участие в проводы на пенсию одной сотрудницы (наверное последней в таком виде) ;-)
Телевизор, премия, банкет.
Но тут что то не то? причём явно! ;-)
ПС: было в энергетике, если что ;-) Бывшие "Северные Сети"

[Исправлено: elektron, 05.07.2019 - 19:47]
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* Сыкымы
«Это преступление против системы, которая прогнила до каждого сотрудника», - гособвинитель на прениях по делу экс-начальника Житикаринского РОВД
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 932
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 06.07.19 - 01:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Но тут что то не то? причём явно!

Однозначно! 8-)
Цитата:
elektron:
проводы на пенсию одной сотрудницы (наверное последней в таком виде) Телевизор, премия, банкет.

У нас было заведено так: премия - от руководства, телевизор - от нас, банкет - от шефа (точнее, от человека, уходящего на пенсию, а шеф был завершившим эту вакханалию... :lol:). Потом что-то пошло не так...

[Исправлено: Сыкымы, 06.07.2019 - 02:30]
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