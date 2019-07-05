таноми52:

Неслыханная сознательность в рядах служивых: поддерживают материально-техническую базу органа, помогают пенсионерам и сотрудникам... Какие ж у них зарплаты, если хватает и на это, и на содержание семьи?

таноми52:

есть и другие источники

alex_60:

А тут в открытую, общак у ментов