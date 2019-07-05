Серый волк Экс-начальника Житикаринского РОВД оправдали, его заместителю назначили штраф #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10291

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:52 Цитата: saba: Ребята, позитив! У нас родилась новая звезда, без вопросов новая звезда, я , сам бывший музыкант, но , то что имеет за душой Данелия Тулешова...

Дорогой наш начинающий на форуме друх!

Эта тема про жуликов в богом и железными и всеми прочими дорогами забытой Джетыгаре если что.

Но я конечно же не против, если проникнувшись вашими чувствами все описанные персонажи из этой деньгособирательной истории пойдут в композиторы!

А феерический судья станет дирежером.

Вы только представьте себе вокруг Данелии хор из этих уважаемых людей!