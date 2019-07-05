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≡ Court News UK: Айсултан Назарбаев отпущен под залог и будет содержаться в больнице		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Court News UK: Айсултан Назарбаев отпущен под залог и будет содержаться в больнице
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36165
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.07.19 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это данные британского новостного агентства, которое собственно и рассказало миру, что в Лондоне Айсултан Назарбаев укусил полицейского, пытавшегося помешать ему совершить самоубийство. Слушания по делу назначены на 20 марта 2020 года.
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§ лимон
Re: Court News UK: Айсултан Назарбаев отпущен под залог и будет...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 973
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 05.07.19 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
столько возможностей, и неспособность их реализовать :-x
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§ maxsaf
Re: Court News UK: Айсултан Назарбаев отпущен под залог и будет...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2178
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.07.19 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Там также сообщается, что Назарбаев до настоящего момента содержался в тюрьме Уандсворт на юго-западе Лондона

Как он в чьей-то квартире оказался? Побег? :-x
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§ Сабыр
Re: Court News UK: Айсултан Назарбаев отпущен под залог и будет...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 196
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 05.07.19 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Газует чувак,а мог бы стать президентом.. Видимо,кайфуша по жизни и идёт к финишу.
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§ Нурбанчик
Court News UK: Айсултан Назарбаев отпущен под залог и будет содержаться в больнице
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1892
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 05.07.19 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон: столько возможностей, и неспособность их реализовать :-x

Цитата:
Сабыр: Газует чувак,а мог бы стать президентом.. Видимо,кайфуша по жизни и идёт к финишу.

Просто конечно, обсуждать/осуждать человека...
Понятно, что при таких возможностях весь мир у твоих ног :-o Но в ситуации со смертью отца, я бы воздержался от комментариев … surname & traits killers father :-x

Когда-то было счастливое время...

Айсултан в синем костюмчике пробует виноград

[Исправлено: Нурбанчик, 05.07.2019 - 14:57]
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* Сыкымы
Re: Court News UK: Айсултан Назарбаев отпущен под залог и будет...
Сыкымы


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Сообщений: 932
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 05.07.19 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Как он в чьей-то квартире оказался? Побег?

Чья-то квартира--> укус полицейского--> арест--> тюрьма--> освобождение под залог.
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§ maxsaf
Re: Court News UK: Айсултан Назарбаев отпущен под залог и будет...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2178
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.07.19 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

Аааа, понял, события в статье не в хронологическом порядке.
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§ elektron
Court News UK: Айсултан Назарбаев отпущен под залог и будет содержаться в больнице
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3147
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.07.19 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:

Ну так по логике, почему он не брал пример со старших? Другие то внуки-ребёнки как то другим путём пошли.
Тоже отца потеряли.
Тяжело однако сегодня быть внуком президента. Лучше быть внуком шахтёра. Тоже отцов рано иногда теряют.
Но ничего живут и людьми становятся. Тут явно что то другое ...
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§ Victor Yang
Court News UK: Айсултан Назарбаев отпущен под залог и будет содержаться в больнице
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11668
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.07.19 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
Просто конечно, обсуждать/осуждать человека... Понятно, что при таких возможностях весь мир у твоих ног Но в ситуации со смертью отца, я бы воздержался от комментариев

Тут согласен. Мне его жаль даже. Любя одинаково отца и деда, если между ними возникает такой крупный конфликт - это очень тяжело психологически - отсюда и все тяжкие потом.
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§ elektron
Court News UK: Айсултан Назарбаев отпущен под залог и будет содержаться в больнице
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3147
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.07.19 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Ну Янгович как всегда, мажоров, не справившихся с эмоциями, ему жалко.
А вот людей не по своей вине, в виду стечения обстоятельств, тебе не жалко?
Сразу бомжи или бичи. :-x Хотя и за последних общество в ответе собственно.
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§ Нурбанчик
Re: Court News UK: Айсултан Назарбаев отпущен под залог и будет...
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1892
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 05.07.19 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron: Ну Янгович как всегда, мажоров, не справившихся с эмоциями, ему жалко. А вот людей не по своей вине, в виду стечения обстоятельств, тебе не жалко?


Elektron, ни кто не говорит, что гибель людей не может не вызывать сочувствия, если это ни какой нибудь недочеловек, например, убивавший людей. Гибель на производстве так же в людях вызывает сочувствие к родственникам погибших. Усенов-младший, да, мажор, который в пьяном угаре лишенный водительских прав, сбил шесть человек, среди которых есть погибший.

И что вам сделал плохого герой статьи, или убил в пьяном угаре за рулём авто, чтобы вы у вас сложилось такое мнение? Или вы делите людей по принципу, кто от кого родился? Не спорю, не мало других его братьев и сестер, которые живут по-другому. Можете не лукавя, здесь написать, как бы вы, как публичная личность, повели себя в такой вымышленной ситуации, когда кто нибудь лишил бы вас отца или мать и при этом ваше не согласие с такой обстановкой, привело бы вас,к тому, что ваша жизнь стала бы не возможной на родной земле и не только, а согласие с происходящим сулило беззаботную жизнь? И при этом смотря на себя в зеркало вы бы понимали, что к сожалению, иногда для некоторых судьба преподносит действительно критические вещи, когда смотря на себя, вы видете воочию персонажей этой ситуации?
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§ elektron
Court News UK: Айсултан Назарбаев отпущен под залог и будет содержаться в больнице
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3147
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.07.19 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
И что вам сделал плохого герой статьи

в том то и дело, абсолютно ничего ни плохого ни хорошего. Хотя мог и имел возможности, не для меня лично конечно.
Но что то сделать. Судьба подарила все возможности. В отличие от деда (НАН) который действительно в жизни сам всего добился и им путь дал. Он был простым баловнем, без ответственности. Может и не его в том вина. Но сколько людей имеют и более сложную судьбу? И тем не менее не только подобного не творят, но вот беда :-o о них даже не пишут.Цитата:
Нурбанчик:
повели себя в такой вымышленной ситуации, когда кто нибудь лишил бы вас отца или мать

Матушка природа уже забрала давно обоих, да больно. Но не повод прыгать по дискотекам принимать наркоту и вести аморальный образ жизни.
У других и по сложнее судьба бывает.
А этот, что ему? посидит или откупят, пройдёт очередной курс терапии и пойдёт дальше... Вуаля.
В то время когда другие близких на глазах теряют из за болезней, или не лечащих в КЗ или просто дорогих, это норм :-x
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