Нурбанчик Re: Court News UK: Айсултан Назарбаев отпущен под залог и будет... #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1892

Регистрация: 25.05.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:31 Цитата: elektron: Ну Янгович как всегда, мажоров, не справившихся с эмоциями, ему жалко. А вот людей не по своей вине, в виду стечения обстоятельств, тебе не жалко?



Elektron, ни кто не говорит, что гибель людей не может не вызывать сочувствия, если это ни какой нибудь недочеловек, например, убивавший людей. Гибель на производстве так же в людях вызывает сочувствие к родственникам погибших. Усенов-младший, да, мажор, который в пьяном угаре лишенный водительских прав, сбил шесть человек, среди которых есть погибший.



И что вам сделал плохого герой статьи, или убил в пьяном угаре за рулём авто, чтобы вы у вас сложилось такое мнение? Или вы делите людей по принципу, кто от кого родился? Не спорю, не мало других его братьев и сестер, которые живут по-другому. Можете не лукавя, здесь написать, как бы вы, как публичная личность, повели себя в такой вымышленной ситуации, когда кто нибудь лишил бы вас отца или мать и при этом ваше не согласие с такой обстановкой, привело бы вас,к тому, что ваша жизнь стала бы не возможной на родной земле и не только, а согласие с происходящим сулило беззаботную жизнь? И при этом смотря на себя в зеркало вы бы понимали, что к сожалению, иногда для некоторых судьба преподносит действительно критические вещи, когда смотря на себя, вы видете воочию персонажей этой ситуации?