Серый волк Можно ли изменить перспективный план п. Кушмурун ? #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10291

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:16 Если говорить об ЭМИ.

Пока исключительно об этом. Об аспектах социальных во второй части.



Высокая вышка в ряде случаев даст меньше, в разы, так как антенны используются панельные и лепесток диаграммы направленности у них сильно узкий. Примерно как на этом рисунке, вниз светит только хлам от боковых лепестков



По этой причине ПОД высокими башнями внизу уровень ЭМИ значительно, в разы ниже чем от коротких. Всё уходит выше в стороны максимума главного лепестка диаграммы.

Антенны на высоких (а иногда и низких на крышах домов) даже часто можно заметить немного, на несколько градусов доворачивают вниз, чтоб обеспечить в ближайших ста метрах нужный уровень в зоне при узком лепестке диаграммы панельной антенны.

Мощности станции обслуживания зоны в городе сейчас небольшие, не углубляясь в сложные для восприятия цифры скажем совсем маленькие, и превысить ПДК по ЭМИ в жилых зданиях это нужно очень постараться.

Ну реально такое может произойти если прямо напротив окна метров с 30 будет и притом точно в окно направлена антенна на одном уровне по высоте.

В ситуации с 4G сейчас зоны еще меньше, и часто можно видеть базы прямо на улицах на опорах подобных опорам освещения и притом достаточно близко от жилой застройки.

То, что видно на видео из конструкций, перекроет по высоте явно общественный СК. Так что беспокоиться по поводу ЭМИ точно не стоит.



Но вот то, что выглядит это исключительно уродливым полевым сооружением, вот это ДА!



Такие в полях или лесах строят, или вблизи отвода самой низкой катерогии ЖД станций,

где никакого благоустройства территории радующего глаз не предполагается.



Вам об этой террритории нужно было беспокоиться заранее. Созвать жителей, спортсменов, желающих пользоваться и накидать план благоустройства, заручиться поддержкой депутатов, истребовать план коммуникаций, чтоб никуда не наехать с посадками и благоустройством и сделать наметки аллеек и высадить саженцы, назвать аллею именем хорошего человека, или достойного местного спортсмена. Может быть пригласить из спорта области на высадку и пригласить СМИ блогеров и чиновников, даже при нелюбви к последним.



Так вы могли бы:

1. Сделать хорошее, очень хорошее позитивное дело.

2. Занять эту территорию основательно полезным городу или пгт в вашем случае, и воткнуть туда вышку, ларёк с пойлом, чебуречную ашота и прочий хлам чиновники уже не смогут, а если очень захотят, то снесение аллеи имени ХХХХ высаженной принародно всеми жителями, спортсменами и гостями из области им может дорого обойтись и стоить должности.



Это такой практический опыт, не раз опробованный на практике, правда в правовом государстве, а не где людоеды бегают готовые всё разрушить и срубить.



Теперь вам нужно очень хорошо обосновать почему эта конструкция портит вид и планы СК. Нарисовать эти планы, Подетально включая все даже ландшафтные идеи, найти людей готовых подписаться. И попросить перенести её в сторону. Сначала оператора, потом чиновников. Естественно вы должны быть не один.



Понимать при этом нужно, что у оператора выделено именно это место и оно в десятке бумаг, в т.ч. по расчету напряженности поля. И все это нужно будет переделывать. А за некоторые из этих бумаг при вашей коррупции возможно уплачены взятки тем же самым и выше чинушам. Если не сдвинете это безобразие, то может быть стоит попробовать вписать его в планы каким-нибудь ландшафтным или дизайнерским трюком. Вам нужны будут люди с идеями и специалисты по подобным работам, чтоб хорошие идеи взять и довести до воплощаемого проекта. А мы посмотрим!



Ну и на всякий случай пишу. Что если вы соберёте на этот общественный подвиг людей, а чиновник будет против, то не вы потеряете, а он сильнейшим образом потеряет уважение и доверие жителей. А если воспримет ваше дело и прийдет к вам с помощью, может быть даже с лопатой, а не только с материалами и техникой, то получит изрядную долю уважения. Именно так должно происходить в малых поселениях. Ну раз взялись сделать этот ролик, то теперь кстати и о вас будут судить по тому как вы сможете решить этот узел. Удачи!



[Исправлено: Серый волк, 05.07.2019 - 16:22]