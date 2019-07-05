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§ NG.kz
Можно ли изменить перспективный план п. Кушмурун ?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36164
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.07.19 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно ли поставить вышку, которая предполагается для операторов сотовой связи, не на парковке спортивного зала "Сункар" а поближе к акимату? Хочу посоветоваться с представителями компетентных органов!
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§ Нурбанчик
Re: Можно ли изменить перспективный план п. Кушмурун ?
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1891
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 05.07.19 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемый Кушмурунец23!
Судя по вашему видео (на 4 мин. 16 сек.) эта вышка, вернее сказать мачта или опора, будет не высокая, по сравнению с вышками устанавливаемыми вне границ жилой застройки, как на фото


Соответственно электромагнитные излучения будут меньшего уровня. Вам лучше запросить санитарно-эпидемиологическое заключение на размещение этого объекта.
Кто его у вас выдает, я не в курсе.
Может Казпотребнадзор или иная государственная структура контролирующая/надзирающая соблюдение санитарных норм и правил для защиты прав потребителей и благополучия человека.
Если такого заключения нет, то жители вашего поселка имеют полное право запросить проведение санитарно-эпидемиологический экспертизы проекта данной вышки по месту её размещения.
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§ Кушмурунец23
Можно ли изменить перспективный план п. Кушмурун ?
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 05.07.19 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
имеют полное право запросить проведение санитарно-эпидемиологический экспертизы проекта данной вышки по месту её размещения.

Спасибо, уважаемый Нурбанчик, но дело не совсем в том, что там будет повышенный уровень электромагнитного излучения. Дело в том , что установив ее возле спортзала, предполагаемые другие спортивные сооружения уже здесь негде будет разместить. Ведь это место где предполагался спортивный комплекс под единым ограждением, охраной, парковка и т.д. Для вышки же, у нас много развалин и пустырей практически рядом в центре п.Кушмурун. Это главное а уже потом и уровень электромагнитного излучения.
Ведь даже сейчас элементы этой вышки-опоры перенесли на территорию спортзала, чтобы не растащили наверно. Там в конце видео добавлено. И пусть возможно она будет не большая, но точно ее антенны будут смотреть в окна ближайшей школы, садика...

[Исправлено: Кушмурунец23, 05.07.2019 - 15:59]
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§ Серый волк
Можно ли изменить перспективный план п. Кушмурун ?
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10291
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 05.07.19 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если говорить об ЭМИ.
Пока исключительно об этом. Об аспектах социальных во второй части.

Высокая вышка в ряде случаев даст меньше, в разы, так как антенны используются панельные и лепесток диаграммы направленности у них сильно узкий. Примерно как на этом рисунке, вниз светит только хлам от боковых лепестков

По этой причине ПОД высокими башнями внизу уровень ЭМИ значительно, в разы ниже чем от коротких. Всё уходит выше в стороны максимума главного лепестка диаграммы.
Антенны на высоких (а иногда и низких на крышах домов) даже часто можно заметить немного, на несколько градусов доворачивают вниз, чтоб обеспечить в ближайших ста метрах нужный уровень в зоне при узком лепестке диаграммы панельной антенны.
Мощности станции обслуживания зоны в городе сейчас небольшие, не углубляясь в сложные для восприятия цифры скажем совсем маленькие, и превысить ПДК по ЭМИ в жилых зданиях это нужно очень постараться.
Ну реально такое может произойти если прямо напротив окна метров с 30 будет и притом точно в окно направлена антенна на одном уровне по высоте.
В ситуации с 4G сейчас зоны еще меньше, и часто можно видеть базы прямо на улицах на опорах подобных опорам освещения и притом достаточно близко от жилой застройки.
То, что видно на видео из конструкций, перекроет по высоте явно общественный СК. Так что беспокоиться по поводу ЭМИ точно не стоит.

Но вот то, что выглядит это исключительно уродливым полевым сооружением, вот это ДА!

Такие в полях или лесах строят, или вблизи отвода самой низкой катерогии ЖД станций,
где никакого благоустройства территории радующего глаз не предполагается.

Вам об этой террритории нужно было беспокоиться заранее. Созвать жителей, спортсменов, желающих пользоваться и накидать план благоустройства, заручиться поддержкой депутатов, истребовать план коммуникаций, чтоб никуда не наехать с посадками и благоустройством и сделать наметки аллеек и высадить саженцы, назвать аллею именем хорошего человека, или достойного местного спортсмена. Может быть пригласить из спорта области на высадку и пригласить СМИ блогеров и чиновников, даже при нелюбви к последним.

Так вы могли бы:
1. Сделать хорошее, очень хорошее позитивное дело.
2. Занять эту территорию основательно полезным городу или пгт в вашем случае, и воткнуть туда вышку, ларёк с пойлом, чебуречную ашота и прочий хлам чиновники уже не смогут, а если очень захотят, то снесение аллеи имени ХХХХ высаженной принародно всеми жителями, спортсменами и гостями из области им может дорого обойтись и стоить должности.

Это такой практический опыт, не раз опробованный на практике, правда в правовом государстве, а не где людоеды бегают готовые всё разрушить и срубить.

Теперь вам нужно очень хорошо обосновать почему эта конструкция портит вид и планы СК. Нарисовать эти планы, Подетально включая все даже ландшафтные идеи, найти людей готовых подписаться. И попросить перенести её в сторону. Сначала оператора, потом чиновников. Естественно вы должны быть не один.

Понимать при этом нужно, что у оператора выделено именно это место и оно в десятке бумаг, в т.ч. по расчету напряженности поля. И все это нужно будет переделывать. А за некоторые из этих бумаг при вашей коррупции возможно уплачены взятки тем же самым и выше чинушам. Если не сдвинете это безобразие, то может быть стоит попробовать вписать его в планы каким-нибудь ландшафтным или дизайнерским трюком. Вам нужны будут люди с идеями и специалисты по подобным работам, чтоб хорошие идеи взять и довести до воплощаемого проекта. А мы посмотрим! :lol:

Ну и на всякий случай пишу. Что если вы соберёте на этот общественный подвиг людей, а чиновник будет против, то не вы потеряете, а он сильнейшим образом потеряет уважение и доверие жителей. А если воспримет ваше дело и прийдет к вам с помощью, может быть даже с лопатой, а не только с материалами и техникой, то получит изрядную долю уважения. Именно так должно происходить в малых поселениях. Ну раз взялись сделать этот ролик, то теперь кстати и о вас будут судить по тому как вы сможете решить этот узел. Удачи!

[Исправлено: Серый волк, 05.07.2019 - 16:22]
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§ Серый волк
Можно ли изменить перспективный план п. Кушмурун ?
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10291
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 05.07.19 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё раз отдельно выведу, если кому случайно зашедшему много букв.

Спортивный комплекс - общественное здание.
Более того общественное здание с массовым нахождением людей и мероприятиями.

Такое место должно иметь соответствующее статусу обустройство территории и конечно входной группы и прилегающей территории.
Каким образом там можно было подписать нахождение этого безобразия я не понимаю.
И почему там всё так запущено с виду и чем занимаются ответственные за это не совсем понятно.

А представьте себе местный упившийся джигит оседлает в непотребном виде авто и катаясь по посёлку повредит одну из стоек опоры, которая на такие воздействия не рассчитана, а мачта сложится на хлипкую крышу спортивного комплекса?

Безопасность такого размещения может требовать дополнительного изучения.
И ваш вопрос следует отправить ещё и в департамент вашего МЧС на проверку безопасности.
Вполне возможно они после изучения наложат запрет на эксплуатацию и постановят демонтировать это сооружение.

[Исправлено: Серый волк, 05.07.2019 - 16:50]
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§ Серый волк
Можно ли изменить перспективный план п. Кушмурун ?
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10291
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 05.07.19 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
теперь технические вопросы.
При таком размещении в Москве я бы очень много крови выпил и у размещающих и у дававших разрешение.
:lol:

При отдельно стоящем сооружении, башне, мачте сотовой связи необходимо получать разрешение в СЭС, а там строжайшим образом прописана санитарная зона в 25 метров в периметре от сооружения.
И всё! И многие позиции и хотелки связистов идут лесом!

Нужно испросить у вашего СЭС (не у районного разумеется), а давали ли они разрешение и законно ли такое размещение и с какой разрешенной мощностью.
И СЭС вынуждена будет по вашему обращению начать работать.
Если найдется ещё чего попутного не оформленного я не удивлюсь.

Отдельно стоящая башня - это капитальное сооружение, соответственно возводить можно только в строжайшем соответствии с нормами. И не с нормами нарисованными производителем опоры или как захотят строители.
А с государственными СНИП 3.01.04.-87

Ещё есть интересные рекомендации не размещать базы сотовой связи вблизи школ, открытых спортивных и детских объектов, не ближе 100 метров. Это к вопросу получения разрешения, но не носит стого запретительного уровня. То есть при прочих принятых мерах, повышении высоты подвеса, уменьшении мощности и направленности антенн могут быть рассмотрены положительно ближе 100м.
Но на территории школ. детсадов и примыкая к ним абсолютно невозможно.
У вас могут быть другие правила.

Сотовый оператор ещё должен заключить договор аренды с собственником участка, крыши и т.д. на котором расположена станция. Должно быть положительное заключение (в РФ Роспотребнадзора), так же разрешительные документы Роскомнадзора и т.д.
Если выяснится, что документы договора аренды нарушают законные требования и нормы размещения, в том числе нормы безопасного размещения объекта, чтоб его не завалили на массовое общественное здание с людьми, то это прямой повод для расследования деятельности чиновника при размещении на общественной земле, ибо без заключений он не имел права подписывать аренду ОПСОСу.

Заключения так-же могут у вас выдавать задним числом и левой ногой не глядя, но на это есть как раз более качественные и более ответственные организации контролирующие и отвечающие за свои действия.

[Исправлено: Серый волк, 05.07.2019 - 17:39]
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§ Кушмурунец23
Можно ли изменить перспективный план п. Кушмурун ?
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 05.07.19 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк: Что если вы соберёте на этот общественный подвиг людей, а чиновник будет против, то не вы потеряете, а он сильнейшим образом потеряет уважение и доверие жителей. А если воспримет ваше дело и прийдет к вам с помощью, может быть даже с лопатой, а не только с материалами и техникой, то получит изрядную долю уважения. Именно так должно происходить в малых поселениях. Ну раз взялись сделать этот ролик, то теперь кстати и о вас будут судить по тому как вы сможете решить этот узел. Удачи!
Спасибо большое за полезную информацию и за поддержку.
он сильнейшим образом потеряет уважение и доверие жителей
Уважаемый Серый Волк! Это наверно было актуально при Союзе :lol: доверие, уважение, совесть, честь с молоду... да и потом :lol: А ему еще нет 40-ка и акимом меньше года проработал а уже 7 миллионов успел прихватить.
Людей на общественный подвиг ? Вряд ли, но человек пять приходили говорили спасибо, что поднял этот вопрос, возмущались "по тихому". Да человек 20 лайки поставили за видео :lol:
Все вроде возмущены, но тихо на диване. Та же спортивная общественность, которая должна бы в первую очередь возмутиться, но помалкивает...
А я лично против всего этого и так на всякий случай еще и здесь публикнул "на удачу".
Вдруг какой нить чиновник или компетентный орГан увидит и возмутиться!
Типа : как так, что за йухня, ведь странно же ?
8-)

[Исправлено: Кушмурунец23, 05.07.2019 - 20:51]
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§ Кушмурунец23
Можно ли изменить перспективный план п. Кушмурун ?
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 05.07.19 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Сотовый оператор ещё должен заключить договор аренды с собственником участка, крыши и т.д. на котором расположена станция.

Дело в том, что я разговаривал с представителями некоторых наших сотовых операторов и они хоть уклончиво, но отвечают, что сами они только арендуют уже установленные вышки или опоры, крыши зданий и т.д.
Я больше чем уверен, что это "вышка-опора" кого нибудь из чиновников. У нас в Кушмуруне почти 200 метровая телевизионная вышка и все операторы размещают свое оборудование там, арендуя.
Естественно любой оператор, я предполагаю, согласится на предложение установить свое оборудование на опоре в центре не бедного поселка.
И цена явно будет меньше и место получше. А еще рядом сооружение которое охраняемо.
Да еще и население не очень умное и равнодушное. Про руководство школ, садиков, акимов и замов я вообще умалчиваю.
О, вспомнил о депутате нашем районного маслихата, сейчас позвоню ему поинтересуюсь!

[Исправлено: Кушмурунец23, 05.07.2019 - 21:04]
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§ Серый волк
Можно ли изменить перспективный план п. Кушмурун ?
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10291
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 05.07.19 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Специально для вас судебные истории, когда жители подали в суд на очень жадную компанию Вымпелком, известную под лого Билайн,
разместившую с нарушениеями вблизи их домов свою ЖБ опору сотовой связи.

Из истории можно узнать каких экспертиз и трудов стоило установить приндлежность опоры этого ОПСОСа к капитальным строениям, и вынести правильное решение о сносе, и отстоять его от ушлых адвокатов ОПСОСа в вышестоящей судебной инстанции.

Очень похожая история. Как в вашем случае очень неразумное размещение, опасность падения на людей и здание, и ещё до кучи суд нашел нарушения при строительстве с помощью нескольких экспертиз. Правда читать эти материалы долго.
И речь если заметите там идет не об уровне электромагнитного излучения, тут ОПСОСы ужу собаку съели и доказать вред невозможно, а именно об опасности размещения и нарушении правил строительства.

https://pravorub.ru/questions/71615.html

Если как вы пишете сам аким может являться владельцем сооружаемой башни или мачты, то ещё более интересно, как ответственный за безопасность в общественных местах он теперь на самого себя в суд подать может!
;-)

[Исправлено: Серый волк, 05.07.2019 - 19:06]
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