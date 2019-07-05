Серый волк Экс-начальника Житикаринского РОВД оправдали, его заместителю назначили штраф #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10291

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:45 Классная идея! Теперь все полицеяки будут носить с собой на прошлой неделе написанную бумагу об отставке, или вообще сами если что дату вписывать при опасности. Предъявлять её при необходимости и говорить "Я в домике"

Ещё хорошо бы в управлении на всякий случай завести надувную песочницу, совочки, и формочки для лепки черепашек и прочих фигурок.

Сразу можно будет показывать и говорить: "да вы видите, это вообще со вчерашнего дня воспитанники детсада"

