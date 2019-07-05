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§ NG.kz
От ЭЦП откажутся в Казахстане
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36164
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.07.19 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До конца 2019 года большинство госуслуг будет доступно в электронном формате, заявила председатель Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова. По ее словам, обязательное условие по наличию электронной цифровой подписи (ЭЦП) сдерживает развитие электронных услуг.
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§ таноми52
Re: От ЭЦП откажутся в Казахстане
таноми52


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Сообщений: 777
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.07.19 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Будет проведена работа по исключению из реестра 62 видов различных справок, выписок и документов...Эти документы организации будут получать самостоятельно из информационных систем, не обременяя граждан потерей времени на их сбор.//

Наконец-то дожили - бюрократия повернулась лицом к человеку и к его проблемам! Какое же это было мучение - хождение по присутственным местам и сбор всяческих справок!
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* Сыкымы
Re: От ЭЦП откажутся в Казахстане
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 926
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 05.07.19 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Для многих затруднительно ее получение и применение. Для этого необходимо посещение ЦОНа, наличие специального программного обеспечения и технических характеристик компьютера, периодическое обновление.

А давайте следующим шагом водительские удостоверения отменим! Причины - абсолютно те же! :lol: :lol: :lol:
А если серьёзно - то получим очередную волну мошенничеств, связанную с практически беспрепятственным доступом посторонних лиц к разного рода госуслугам...
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