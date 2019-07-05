Цитата: maxsaf:

Просто со стороны виднее, особенно когда есть с чем сравнивать

Мы в курсе что у нас не все в порядке.

Страна большая, населения с гулькин нос.

Многие испугавшись трудностей за бугор убежали, многие в город.

Например в Германии плотность населения побольше а площадей поменьше, там проще колхоманам.

В северной америке если честно, проблем похожих с нашими заброшками не меньше.

Там люди за водой- едой за 30-50 миль есть ездют.

Гугл в помощь и не ток русскоязычный.



[Исправлено: Обликоморале, 05.07.2019 - 11:52]