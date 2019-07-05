/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 86 из 87«1...84858687»
Куратор темы: drakon
§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3974
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 05.07.19 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Виталя,чел своими кубками -медалями нам нос утёр,давай ищи в чумадане все школьные грамоты в ,,Весёлых стартах,,
:lol:
Профайл

§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3145
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.07.19 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
чел своими кубками -медалями нам нос утёр

Лили не найдёшь таких. Говорю же, не для обсуждения.
Психология однако ;-)
Профайл

§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6188
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.07.19 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Огось.
Чего это тут колхоманы возбудились?
Воду экспортировать собрались тоже?
Профайл

§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2178
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.07.19 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Чего это тут колхоманы возбудились?

Реклама от яндекс-директ, сэр.
Профайл

§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6188
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.07.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Просто со стороны виднее, особенно когда есть с чем сравнивать

Мы в курсе что у нас не все в порядке.
Страна большая, населения с гулькин нос.
Многие испугавшись трудностей за бугор убежали, многие в город.
Например в Германии плотность населения побольше а площадей поменьше, там проще колхоманам.
В северной америке если честно, проблем похожих с нашими заброшками не меньше.
Там люди за водой- едой за 30-50 миль есть ездют.
Гугл в помощь и не ток русскоязычный.

[Исправлено: Обликоморале, 05.07.2019 - 11:52]
Профайл

§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6188
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.07.19 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Реклама от яндекс-директ

Не знаю, не вижу, мистер. :lol:
Профайл

§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2178
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.07.19 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Ну давайте и эти случаи в северной Америке обсудим. С какой деревни предлагаете начать?
Профайл

§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6188
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.07.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Ну я ясно сказал. Гугл в помощь, желательно англоязычный.
По шерстите свои сайты, там тоже много чего интересного можно нарыть.
Вопрос желания и времени.
Профайл

§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2178
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.07.19 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

А можно я не буду искать в гугле всякую ерунду, которая меня не интересует, дабы не портить карму в гугл-директ :lol:
Профайл

§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6188
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.07.19 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
дабы не портить карму в гугл-директ

Поздно, ты же её испортил, болтая ерундой своей где не попадя. :lol: :lol: :lol:
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3845
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.07.19 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Семье Грисбах из Германии предоставили временное убежище в России. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Семья Грисбах в составе восьми человек приехала в Россию в 2015 году по туристической визе. По сведениям СМИ, из Германии они уехали из-за недовольства чрезмерным вниманием органов опеки к многодетным семьям, "тоталитаризма" и образовательной политики государства.//
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16713
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.07.19 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Семья Грисбах в составе восьми человек приехала в Россию

Алекс, а завгар чё приезжал? Место искал?... :lol:
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3845
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.07.19 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Ты вимпоцетин пьешь?
Скажи доктору чтобы выписал.
Я же говорил зачем и с кем
он приезжал.
Эх, старость не радость.
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16713
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.07.19 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ты вимпоцетин пьешь?

Алекс, а что? У вас его без рецепта продают?
Затарился - наверное?... :oops: :-x
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3845
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.07.19 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Не знаю, я то не употребляю,
Но посмотрел есть в наличии, от родителей наверное осталось. Срок годности не смотрел.
Свет дадут, посмотрю, мы то тут без света, воды и воздух раз в сутки подают.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 86 из 87«1...84858687»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 189
Пользователей: 1
Всего: 190

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх