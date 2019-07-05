Цитата: Кроме того, полицейские добровольно отдавали часть своих премий коллегам, у которых были дисциплинарные взыскания и которые были лишены премиальных. Так они хотели их поддержать.



То есть вот этот момент никого не удивляет, все в порядке можно идти дальше,агенство по делам гос.службы как отреагирует на данный факт мне интересно, человек получил заслужено дисциплинарку то есть кто не в курсе ее дают за очень хороший косяк, и виновник никак от этого не страдает, все ему скинулись деньгой на премию!!! и он работает косячит дальше,да там все РОВД разгонять надо, покрывательство на покрывательстве и еще в наглую об этом на суде заявляют, хоть бы постеснялись