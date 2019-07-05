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≡ «Это преступление против системы, которая прогнила до каждого сотрудника», - гособвинитель на прениях по делу экс-начальника Житикаринского РОВД		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Это преступление против системы, которая прогнила до каждого сотрудника», - гособвинитель на прениях по делу экс-начальника Житикаринского РОВД
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36161
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.07.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прения по уголовному делу в отношении экс-начальника Житикаринского РОВД и его бывшего заместителя прошли в суде №2 Костаная 4 июля. Оба обвиняются в том, что незаконно собирали часть премиальных с личного состава сотрудников.
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§ таноми52
Re: «Это преступление против системы, которая прогнила до...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 776
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.07.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//...Все сотрудники сообщили, что добровольно отдавали часть премий на проводы пенсионеров, на покупку тренажеров, на ремонт двух участковых пунктов, на ремонт футбольного поля, - отметил Кученков. - Кроме того, полицейские добровольно отдавали часть своих премий коллегам, у которых были дисциплинарные взыскания и которые были лишены премиальных. Так они хотели их поддержать//

Неслыханная сознательность в рядах служивых: поддерживают материально-техническую базу органа, помогают пенсионерам и сотрудникам... Какие ж у них зарплаты, если хватает и на это, и на содержание семьи? Или есть и другие источники?
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§ maxsaf
«Это преступление против системы, которая прогнила до каждого сотрудника», - гособвинитель на прениях по делу экс-начальника Житикаринского РОВД
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2175
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.07.19 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Какие ж у них зарплаты

Им еще и зарплату дают :-o :lol:
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§ Сабыр
Re: «Это преступление против системы, которая прогнила до...
Сабыр


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Сообщений: 196
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 05.07.19 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"А ты зайди до Куни" интрига однако :lol:
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§ Елена Элерт
Re: «Это преступление против системы, которая прогнила до...
Елена Элерт


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Сообщений: 8
Регистрация: 29.06.19
Отправлено: 05.07.19 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кроме того, полицейские добровольно отдавали часть своих премий коллегам, у которых были дисциплинарные взыскания и которые были лишены премиальных. Так они хотели их поддержать.


То есть вот этот момент никого не удивляет, все в порядке можно идти дальше,агенство по делам гос.службы как отреагирует на данный факт мне интересно, человек получил заслужено дисциплинарку то есть кто не в курсе ее дают за очень хороший косяк, и виновник никак от этого не страдает, все ему скинулись деньгой на премию!!! и он работает косячит дальше,да там все РОВД разгонять надо, покрывательство на покрывательстве и еще в наглую об этом на суде заявляют, хоть бы постеснялись
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§ kolibri
Re: «Это преступление против системы, которая прогнила до...
kolibri


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Сообщений: 21
Регистрация: 18.02.19
Отправлено: 05.07.19 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Оркашбаев уволился с должности 28 ноября, а 4 декабря 2018 года был переведен в резерв департамента полиции, - сказал в прениях адвокат Дмитрий ЛЕЛЕКОВ. - И на момент задержания уже не являлся начальником РОВД.В связи с этим о каком превышении власти и должностных полномочий может идти речь?"
С квалификацией деяния явно не все в порядке. В этом деле всплывало много подробностей о методах расследования, все заявляли, что на них давили в ходе следствия. Зачем? Может кому-то это было нужно? Как говорится в нынешние время был бы человек, а статья найдется!
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§ Vradon
Re: «Это преступление против системы, которая прогнила до...
Vradon


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Сообщений: 185
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 05.07.19 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Элерт:

Вы как с неба упали, а в частных фирмах заработные платы в конвертах не удивляют? Сплошь и рядом такое. Просто никто не охотится за такими фактами. А если задаться этим вопросом, то поверьте будет о чем поговорить.
А дисциплинарку можно получить на ровном месте. Пашет сотрудник год, потом, нате вам выговор и прощай премия!
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* Синий трактор
«Это преступление против системы, которая прогнила до каждого сотрудника», - гособвинитель на прениях по делу экс-начальника Житикаринского РОВД
Синий трактор


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 18.02.19
Отправлено: 05.07.19 - 16:45
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