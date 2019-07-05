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§ NG.kz
Можно ли изменить перспективный план п. Кушмурун ?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36161
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.07.19 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно ли поставить вышку, которая предполагается для операторов сотовой связи, не на парковке спортивного зала "Сункар" а поближе к акимату? Хочу посоветоваться с представителями компетентных органов!
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§ Нурбанчик
Re: Можно ли изменить перспективный план п. Кушмурун ?
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1891
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 05.07.19 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемый Кушмурунец23!
Судя по вашему видео (на 4 мин. 16 сек.) эта вышка, вернее сказать мачта или опора, будет не высокая, по сравнению с вышками устанавливаемыми вне границ жилой застройки, как на фото


Соответственно электромагнитные излучения будут меньшего уровня. Вам лучше запросить санитарно-эпидемиологическое заключение на размещение этого объекта.
Кто его у вас выдает, я не в курсе.
Может Казпотребнадзор или иная государственная структура контролирующая/надзирающая соблюдение санитарных норм и правил для защиты прав потребителей и благополучия человека.
Если такого заключения нет, то жители вашего поселка имеют полное право запросить проведение санитарно-эпидемиологический экспертизы проекта данной вышки по месту её размещения.
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§ Кушмурунец23
Можно ли изменить перспективный план п. Кушмурун ?
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 251
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 05.07.19 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
имеют полное право запросить проведение санитарно-эпидемиологический экспертизы проекта данной вышки по месту её размещения.

Спасибо, уважаемый Нурбанчик, но дело не совсем в том, что там будет повышенный уровень электромагнитного излучения. Дело в том , что установив ее возле спортзала, предполагаемые другие спортивные сооружения уже здесь негде будет разместить. Ведь это место где предполагался спортивный комплекс под единым ограждением, охраной, парковка и т.д. Для вышки же, у нас много развалин и пустырей практически рядом в центре п.Кушмурун. Это главное а уже потом и уровень электромагнитного излучения.
Ведь даже сейчас элементы этой вышки-опоры перенесли на территорию спортзала, чтобы не растащили наверно. Там в конце видео добавлено. И пусть возможно она будет не большая, но точно ее антенны будут смотреть в окна ближайшей школы, садика...

[Исправлено: Кушмурунец23, 05.07.2019 - 15:59]
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