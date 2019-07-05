Кушмурунец23 Можно ли изменить перспективный план п. Кушмурун ? #2





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Регистрация: 18.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:53 Цитата: Нурбанчик:

имеют полное право запросить проведение санитарно-эпидемиологический экспертизы проекта данной вышки по месту её размещения.

Спасибо, уважаемый Нурбанчик, но дело не совсем в том, что там будет повышенный уровень электромагнитного излучения. Дело в том , что установив ее возле спортзала, предполагаемые другие спортивные сооружения уже здесь негде будет разместить. Ведь это место где предполагался спортивный комплекс под единым ограждением, охраной, парковка и т.д. Для вышки же, у нас много развалин и пустырей практически рядом в центре п.Кушмурун. Это главное а уже потом и уровень электромагнитного излучения.

Ведь даже сейчас элементы этой вышки-опоры перенесли на территорию спортзала, чтобы не растащили наверно. Там в конце видео добавлено. И пусть возможно она будет не большая, но точно ее антенны будут смотреть в окна ближайшей школы, садика...



[Исправлено: Кушмурунец23, 05.07.2019 - 15:59]