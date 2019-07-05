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≡ Победили цемент, кумыс и торгайское мясо — в Костанае прошел конкурс-выставка лучших товаров 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Победили цемент, кумыс и торгайское мясо — в Костанае прошел конкурс-выставка лучших товаров
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36161
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.07.19 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ней участвовали предприятия — соискатели президентской премии «Алтын сапа». Обладателями ее становятся победители конкурса «Лучший товар Казахстана», областной этап которого и завершился сегодня, 5 июля.
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§ alex_60
Re: Победили цемент, кумыс и торгайское мясо — в Костанае прошел...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3833
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.07.19 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Победили цемент, кумыс и торгайское мясо//

туалетная бумага проиграла.
нечестно.
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§ drakon
Re: Победили цемент, кумыс и торгайское мясо — в Костанае прошел...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16708
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.07.19 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
туалетная бумага проиграла. нечестно.

Руки - испачкал?... :lol: :oops:
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§ alex_60
Победили цемент, кумыс и торгайское мясо — в Костанае прошел конкурс-выставка лучших товаров
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3833
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.07.19 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:


понимать надо правильно мысль.
мысль в том что как может победить МЯСО. например.
или например-второе место занял -Б0РДЮР.
они хотя бы знают об этом?
и почему-ПИВО не допустили до участия?

[Исправлено: alex_60, 05.07.2019 - 14:46]
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§ dandiv
Re: Победили цемент, кумыс и торгайское мясо — в Костанае прошел...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 805
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 05.07.19 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Пятый элемент" - есть фильм такой с Миллой Йовович, так вот вытирать пятую точку актрисой как-то рука не поднимается ;-)
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§ yudjin
Re: Победили цемент, кумыс и торгайское мясо — в Костанае прошел...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5975
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 05.07.19 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТОО «Торгай ет», ТОО «Каменск-Уральск» и житикаринское ТОО «National Food Company Kazakhstan», производящее талкан, стали победителями областного этапа конкурса в номинации «Лучшие продовольственные товары».


Ни одного, ни второго, ни третьего не пробовал, и в глаза не видел в магазине. Предприятие с узким, не широко известным, ежедневно не потребляемыми продуктами побеждают. Странный выбор, однако...

Цитата:
В номинации «Лучшие товары для населения» победителями стали предприниматели, которые так или иначе разрабатывают национальную тематику. Пример — костанайское ТОО «Султан», которое много лет шьет одежду, соединяя казахскую декоративную стилистику с современными мотивами.


Странный выбор -2. И многие наши друзья, родственники, коллеги и соседи одеваются в Султане? Сомневаюсь.

В итоге сложилось впечатление о награждении "нужных" производителей и непременно с национальным колоритом. Тогда и конкурс надо было назвать по-другому: Лучшие товары национального промысла.
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§ dandiv
Re: Победили цемент, кумыс и торгайское мясо — в Костанае прошел...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 805
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 05.07.19 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати интересно, а цемент то Рудненский сколько будет стоить за мешок?
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