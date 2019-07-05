Цитата: ТОО «Торгай ет», ТОО «Каменск-Уральск» и житикаринское ТОО «National Food Company Kazakhstan», производящее талкан, стали победителями областного этапа конкурса в номинации «Лучшие продовольственные товары».



Ни одного, ни второго, ни третьего не пробовал, и в глаза не видел в магазине. Предприятие с узким, не широко известным, ежедневно не потребляемыми продуктами побеждают. Странный выбор, однако...



Цитата: В номинации «Лучшие товары для населения» победителями стали предприниматели, которые так или иначе разрабатывают национальную тематику. Пример — костанайское ТОО «Султан», которое много лет шьет одежду, соединяя казахскую декоративную стилистику с современными мотивами.



Странный выбор -2. И многие наши друзья, родственники, коллеги и соседи одеваются в Султане? Сомневаюсь.



В итоге сложилось впечатление о награждении "нужных" производителей и непременно с национальным колоритом. Тогда и конкурс надо было назвать по-другому: Лучшие товары национального промысла.