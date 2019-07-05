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≡ Court News UK: Айсултан Назарбаев отпущен под залог и будет содержаться в больнице		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Court News UK: Айсултан Назарбаев отпущен под залог и будет содержаться в больнице
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36161
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.07.19 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это данные британского новостного агентства, которое собственно и рассказало миру, что в Лондоне Айсултан Назарбаев укусил полицейского, пытавшегося помешать ему совершить самоубийство. Слушания по делу назначены на 20 марта 2020 года.
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§ лимон
Re: Court News UK: Айсултан Назарбаев отпущен под залог и будет...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 973
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 05.07.19 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
столько возможностей, и неспособность их реализовать :-x
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§ maxsaf
Re: Court News UK: Айсултан Назарбаев отпущен под залог и будет...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2175
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.07.19 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Там также сообщается, что Назарбаев до настоящего момента содержался в тюрьме Уандсворт на юго-западе Лондона

Как он в чьей-то квартире оказался? Побег? :-x
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§ Сабыр
Re: Court News UK: Айсултан Назарбаев отпущен под залог и будет...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 196
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 05.07.19 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Газует чувак,а мог бы стать президентом.. Видимо,кайфуша по жизни и идёт к финишу.
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§ Нурбанчик
Court News UK: Айсултан Назарбаев отпущен под залог и будет содержаться в больнице
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1891
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 05.07.19 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон: столько возможностей, и неспособность их реализовать :-x

Цитата:
Сабыр: Газует чувак,а мог бы стать президентом.. Видимо,кайфуша по жизни и идёт к финишу.

Просто конечно, обсуждать/осуждать человека...
Понятно, что при таких возможностях весь мир у твоих ног :-o Но в ситуации со смертью отца, я бы воздержался от комментариев … surname & traits killers father :-x

Когда-то было счастливое время...

Айсултан в синем костюмчике пробует виноград

[Исправлено: Нурбанчик, 05.07.2019 - 14:57]
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§ Сыкымы
Re: Court News UK: Айсултан Назарбаев отпущен под залог и будет...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 923
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 05.07.19 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Как он в чьей-то квартире оказался? Побег?

Чья-то квартира--> укус полицейского--> арест--> тюрьма--> освобождение под залог.
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