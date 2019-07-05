Нурбанчик Court News UK: Айсултан Назарбаев отпущен под залог и будет содержаться в больнице #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1891

Регистрация: 25.05.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:41 Цитата: лимон: столько возможностей, и неспособность их реализовать столько возможностей, и неспособность их реализовать

Цитата: Сабыр: Газует чувак,а мог бы стать президентом.. Видимо,кайфуша по жизни и идёт к финишу.

Просто конечно, обсуждать/осуждать человека...

Понятно, что при таких возможностях весь мир у твоих ног Но в ситуации со смертью отца, я бы воздержался от комментариев … surname & traits killers father



Когда-то было счастливое время...



Айсултан в синем костюмчике пробует виноград



[Исправлено: Нурбанчик, 05.07.2019 - 14:57]