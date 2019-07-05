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Куратор темы: drakon
§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3973
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 05.07.19 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Виталя,чел своими кубками -медалями нам нос утёр,давай ищи в чумадане все школьные грамоты в ,,Весёлых стартах,,
:lol:
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3141
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.07.19 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
чел своими кубками -медалями нам нос утёр

Лили не найдёшь таких. Говорю же, не для обсуждения.
Психология однако ;-)
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