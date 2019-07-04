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§ NG.kz
Тяжба пошла «по второму кругу»
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36155
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.07.19 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
30 апреля Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области (СМЭС), рассматривая иски 12 членов бывших акционеров ССГПО, считающих, что их противоправно лишили акций, вынес определение о том, что эти дела подсудны Рудненскому городскому суду. ОО «Союз «Акция», представляющее интересы истцов, обжаловало данное решение. 24 июня коллегия по гражданским делам областного суда вернула дело СМЭС для рассмотрения в ином составе.
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§ Menden1968
Re: Тяжба пошла «по второму кругу»
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 336
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.07.19 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
http://www.pravda.info/economics/158313.html
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