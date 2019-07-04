Серый волк Засыпят дорогу и купят новую цистерну - акимат Костанайского района прокомментировал публикацию "НГ" о трудностях жизни в селе Молокановка #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10281

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:00 В детстве на велосипеде была мечта достигнуть сосновых лесов своим ходом и не по трассе, а самостоятельно. С железной дорогой рядом, с полями, по грунтовкам к лесам.



И однажды подготовившись её осуществил.



Через Молокановку, но не знал тогда особенностей и истории этого поселения, хотя, что-то слышал от бабушки, но не вникал.

Это было долгое и удивительное тогда путешествие полное открытий нового и неизведанного. Доехал улицами и тротуарами из центра до КСК, Тротуары Баймагамбетова с прорытыми канавками частного сектора, медленно квартал за кварталом до самого конца, мимо забора мясокомбината с его чудными запахами на Герцена.

Перейдя улицу Герцена напротив мясокомбината по дворам пятиэтажек, Герцена 8, 10, 12.

Кинотеатр Арман! ещё тротуары, кольцо, снова дворы пятиэтажек района КСК, мимо 9-этажный на Текстильщиков, и к концу города, по тропинке рядом с Зеленстроем к кээскашным дачам. Там интересные пруды с насосными были.

По дачам выехал к железной дороге ветки на Кокчетав. Еще по территории дач. С её летними железнодорожными запахами деревянных шпал.

Дорога некоторое время идет по выемке, дачи были тогда только с одной стороны, с другой поле с молодой но уже высокой кукурузой.

Груновая дорожка вдоль дач и ЖД к переезду с Введенской трассой.



Здесь заканчивалась цивилизация с последним дачным домиком и будкой дежурной по переезду. Вдали работали утренние фонтаны оросительных машин Притобольского.

Удивительно зрелище с холма дороги.

Иду по насыпи ведя велосипед. Насыпь к Тоболу растёт и вскоре виден большой железнодорожный мост. На Мост!

На том конце будка охранника моста, она периодически была обитаемой. Но не злобной. Над Тоболом по рельсам, вид реки какой её не видел. Как другая река. За мостом у будки железная лестница вниз, к воде. Выезжаю вдоль насыпи железки на сильно песчаную дорогу проходящую под железкой в арку насыпи от Заречного до дачек. Дорога прямая, но с жутким количеством песка. велосчётчик на колесе показывает километраж.

Возвращаюсь назад по этому жуткому песку и прохожу под железкой насыпь и еду по грунтовке вдоль ЖД.

Тут поля картофеля и поливалки. Одна из них поливаем меня с вело. Вода тобольская остужает. Захожу в бетонный коридор под ЖД для водопропуска, кажется длинный. Внутри валяется дохлая собака.

Обхожу. На той стороне ЖД, как на другой планете всё другое. Вижу деревья. Это Каменное Озеро, подписано карандашом на карте.

Исследую его берега, спускаюсь к воде. Купаюсь, распечатываю припасенную бутылку сладкого теплого уже лимонада кустанайского пивзавода. Хожу по овргагу и выбираюсь наверх. прямо через насыпь железки с трудом опять на другую сторону.

Тут вдоль ЖД грунтовая дорога, и долго мотаю несколько км. По дороге попалась проходящая под жд огромная водопроводная труба около метра в диаметре. Грунтовка вдоль железки стала слабее, но ехать можно.

Длительный подъем стал слабее и жд стала поворачивать на восток. Отделяюсь по межклеточной грунтовке от ЖД и еду к вдалеке видному посёлку.

Это Молокановка на карте. Проезжаю улицами, смотрю как выглядят дома. Несколько поворотов и выезжаю на дорогу выходящую из Молокановки в сторону Боровской трассы, подъезжаю к большому недавно построенному путепроводу.

Трасса пересекает ЖД поверху, внизу рельсы в уровень земли без насыпи практически и тень. Пью воду в тени. и вперед, опять вдоль ЖД по грунтовке.

Впереди уже видны близко настоящие леса. Пока берёзовые колки с осиновыми зарослями в низких местах.

По грунтовке объезжаю разьезд на железке с типичным хозяйством, Небольшое строение, пара путей для разъезда, стрелки, пять соток картошки у строения. Дальше через несколько км грунтовка вдоль ЖД становится местами очень плохой, но проезжаемой на вело.

Уже жарко. Берёзовые леса всё плотнее обступают железку. Поляны всё реже, ещё час и неожиданно вот явно первый бор УРА! Я достиг его. Дальше меняется грунт. дорога становится лучше, ещё пара островков бора и станция в лесу! Захожу в магазинчик, покупаю полбулки вкусного хлеба и ещё что-то сладкое. Рядом со станцией поселок, посреди сосновых боров, явно живущий лесом. Озера, кажется солёные.

А может быть и нет. Уезжаю дальше колесить по грунтовым дорогам в самое сердце сосновых лесов, до самого их края! ...



[Исправлено: Серый волк, 04.07.2019 - 16:15]