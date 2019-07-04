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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16707
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.07.19 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Что то немцы из под крана не пьют.

Вода из под крана, вполне - допустима для
употребления, без кипячения.
Я лично просто - привык к минеральной,
с газом... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3828
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.07.19 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Многие вот такие бутылки с баллонами берут,[/quot

мои немцы холодную воду вообще не пьют.
а я пью только их холодильника.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3828
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.07.19 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
с газом...


тебе вредно вроде...
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3137
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.07.19 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а я пью только их холодильника.

я тоже, только пиво :lol: Цитата:
alex_60:
тебе вредно вроде...

Алекс, жизнь сама по себе иной раз штука не только вредная но и опасная.
Все там будем ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3828
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.07.19 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выпил на ночь "Сосновый бор", газированный.
В русле обсуждения.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3828
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.07.19 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Все там будем

И не говори.
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3971
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 04.07.19 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Остальное не в счёт, не стоит заострять внимания

Когда так говорят,внимание явно привлечь хотят. :lol:
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3137
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.07.19 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Когда так говорят,внимание явно привлечь хотят.

Мадмуазель, Вы меня явно с кем то путаете.
Если я что говорю (пишу), то то и имею в виду. ;-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16707
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.07.19 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
тебе вредно вроде...

Алекс, ты мне ещё 1 диагноз - поставил?... :-o
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