elektron Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1264





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3137

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:21 Цитата: alex_60:

а я пью только их холодильника.

я тоже, только пиво Цитата: alex_60:

тебе вредно вроде...

Алекс, жизнь сама по себе иной раз штука не только вредная но и опасная.

Все там будем