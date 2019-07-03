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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11665
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.07.19 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот интересно - как докладывают президенту, что у него неверная картина получается?
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tokaev-poruchil-reshit-problemyi-kazahoyazyichnoy-shkolyi-372885/#footer
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3814
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Вот интересно - как докладывают президенту, что у него неверная картина получается?


а что интересно с ней не так? в местных сми ни звука.
неужели хотят на клуб Строитель переехать в бывший колледж?
а вот новость тоже "неожиданная","невероятная" прям таки.
тоже связанная со школой.
///Задержан аким Аулиекольского района Костанайской области Асхат Кисиков
40-летнего акима подозревают в получении взятки. Дело якобы связано со строительством Аманкаракайской средней школы///

строить и ремонтировать школы - опасная затея в кз.

[Исправлено: alex_60, 03.07.2019 - 11:42]
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6177
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.07.19 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Vital - Обликоморале:
Незнаю Наталью Владимировну. Тебе мало?))) лилю забрал. Отдай хоть Елену. Может это моя судьба. :lol:
Лилю я не забирал. Она как была свободна, так и до сих пор принца ждёт...наверное.))
Елену, да не вопрос...тут тоже не претендую.
А что там с придомовой любовью? :-)
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


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Сообщений: 1006
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.07.19 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А что там с придомовой любовью?


Судя по высказываниям, пути наверняка разошлись, прошла любовь, скорее всего по риторике, он в свободном поиске.
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7769
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.07.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Не свободен. Я занят. Лилей. Она моё сердце занело. Красивая женщина.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1006
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.07.19 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Лилю я не забирал. Она как была свободна, так и до сих пор принца ждёт...наверное.))


Как не забирал? Конечно-это ваши личные дела, но тем, не-менее чёто тут не чисто. Помню, в прошлом году Виталик жаловался что вы с ней спелись, это было после того, когда злополучный клещ его ужалил. А до этого у них отношения хорошие были.
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7769
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.07.19 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Да, да Кайрат. Этот ОМ мутный тип. Лилю взял и.. Все. :lol:
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1006
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.07.19 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Не свободен. Я занят. Лилей. Она моё сердце занело. Красивая женщина.


Понятно, сердце у человека одно, его всем не разделишь, главное не распыляйся. Ты будь пожалуйста быстрее, шустрее чем некоторые разбиватели женских сердец, которых ты подозревал, может даже безосновательно.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


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Сообщений: 6177
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.07.19 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Цитата:
Vital:

Сплошные оговоры. :lol:
Я Лили всегда говорил, что с Виталом они идеальная пара.
ИньЯнь сплошной.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1006
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.07.19 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Сплошные оговоры.


Ну ладно, мы-же не интриганы какие-то. Тогда не будем нагнетать обстановку, ничего недоказуемо, никто не признается, за репутацию будут беспокоится, тут даже очные ставки и полиграф не поможет.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


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Сообщений: 3968
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 04.07.19 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
мы-же не интриганы какие-то

Всё проще.
ОМ на работе не знает чем заняться,
вот и мается дурью.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6177
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.07.19 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Нашла как всегда крайнего. :lol:
Одни предвзятости со всех сторон и в чьих то бедах, как ВВП виноватый. :lol: :lol: :lol:
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2079
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 04.07.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Чот не могу вспомнить. Кого играл Филя в 9 роте?))

Белоснежку!
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3814
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.07.19 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не ожидал.
Кайрат пытается в треугольник или четырехугольник втиснутся.
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