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§ NG.kz
День домбры отпразднуют в Костанае 5 и 7 июля
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36154
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.07.19 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Два дня в Костанае будут отмечать День домбры. Официально днем самого известного национального казахского музыкального инструмента считается в этом году 7 июля.В Казахстане этот праздник появился в 2018 году. Его празднуют в первое воскресенье июля.
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§ alex_60
Re: День домбры отпразднуют в Костанае 5 и 7 июля
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3814
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.07.19 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А 6-го нельзя что-ли было?
Два дня подряд.
А тот тут с выходным каким то.
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§ drakon
День домбры отпразднуют в Костанае 5 и 7 июля
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16704
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.07.19 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А 6-го нельзя что-ли было?

6-го Ярмарка, как буд то - не знаешь... :lol: :oops:
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§ alex_60
День домбры отпразднуют в Костанае 5 и 7 июля
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3814
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.07.19 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Ну на ярмарке бы поиграли.
На гармошках же играют.

[Исправлено: alex_60, 04.07.2019 - 20:28]
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