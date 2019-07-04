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≡ Засыпят дорогу и купят новую цистерну - акимат Костанайского района прокомментировал публикацию "НГ" о трудностях жизни в селе Молокановка		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Засыпят дорогу и купят новую цистерну - акимат Костанайского района прокомментировал публикацию "НГ" о трудностях жизни в селе Молокановка
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36153
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.07.19 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Подсыплем дороги, сменим цистерну, накажем тех, кто навоз не вывозит" - власти Костанайского района пытаются решить глобальные проблемы жителей села, расположенного в 20 км от Костаная.
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§ Серый волк
Re: Засыпят дорогу и купят новую цистерну - акимат Костанайского...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10277
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 04.07.19 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а сколько жителей Молокановки не вернулось с Великой Отечественной?

Есть ли в селе память об этом? Скромный сельский памятник с фамилиями погибших односельчан?

И когда больше была разруха, после той страшной войны, когда всё для фронта и все для Победы?
Или сейчас страшнее разруха и руины?
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§ drakon
Засыпят дорогу и купят новую цистерну - акимат Костанайского района прокомментировал публикацию "НГ" о трудностях жизни в селе Молокановка
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16700
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.07.19 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Есть ли в селе память об этом?

В первом материале, на последнем фото,
кажется - есть... 8-)
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§ Елена Элерт
Re: Засыпят дорогу и купят новую цистерну - акимат Костанайского...
Елена Элерт


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 29.06.19
Отправлено: 04.07.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Что касается мобильной связи и интернета, мы провели переговоры с операторами связи, ни один из них не отозвался на наше предложение, мотивируя свой отказ малой численностью населения


Я конечно все понимаю, но этого я не понимаю, у нас "связисты" такие умники всеми способами с людей деньги дерут, а где что помочь надо, их хата с краю им не выгодно, да у нас пол страны в таких деревнях по 100-200 человек живет, давайте откажемся от них, будем обслуживать только Астану и Алмату, вот тогда у нас на селе люди от скуки убиваться самопалкой не перестанут :-(
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§ лимон
Re: Засыпят дорогу и купят новую цистерну - акимат Костанайского...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 972
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 04.07.19 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
замкнутый круг - газа нет, туда не едут, и туда не едут т.к. газа нетЦитата:
drakon:
кажется - есть...

есть-есть, возле школы
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§ Георгий ГОВОРОВ
Засыпят дорогу и купят новую цистерну - акимат Костанайского района прокомментировал публикацию "НГ" о трудностях жизни в селе Молокановка
Георгий ГОВОРОВ


(Журналисты)
Сообщений: 5
Регистрация: 01.03.19
Отправлено: 04.07.19 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть там такой памятник, стоит в самом центре села возле местной школы и магазинов. Ухоженная стела с маленькой табличкой со всех сторон окружена зелёным забором с красными звёздами. Думаю, тут не столь важно как было в те времена, сколь насущен вопрос: когда же это средневековье закончится.

[Исправлено: Георгий ГОВОРОВ, 04.07.2019 - 17:27]
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§ Добрый земледелец
Re: Засыпят дорогу и купят новую цистерну - акимат Костанайского...
Добрый земледелец


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Сообщений: 26
Регистрация: 22.01.19
Отправлено: 04.07.19 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже власти так решили устранить проблему демографии. Потому что сельчанам пока больше ничего не остаётся, кроме как нарожать ещё 1500 новеньких молокановцев, чтобы их село стало "перспективным":)
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§ Серый волк
Засыпят дорогу и купят новую цистерну - акимат Костанайского района прокомментировал публикацию "НГ" о трудностях жизни в селе Молокановка
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10277
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 04.07.19 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добрый земледелец:
Похоже власти так решили устранить проблему демографии. Потому что сельчанам пока больше ничего не остаётся,

Если вы посмотрите на спутниковые снимки, то увидите скелеты руин шести огромных ферм животноводческого комплекса. Остальные фермы судя по виду и отсутствию наезженных путей и запасов фуража либо пусты, либо почти пусты.
Так что эти представители власти совершили антигосударственные преступления, способствовали уничтожению достояния, производства и благополучия страны и рабочих мест конкретно в этой Молокановке, уничтожили действовавший водопровод, скорее всего с перспективой кражи чугунных труб, а теперь по любому поводу цинично заявляют о недостаточности населения.

[Исправлено: Серый волк, 04.07.2019 - 15:06]
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§ Серый волк
Засыпят дорогу и купят новую цистерну - акимат Костанайского района прокомментировал публикацию "НГ" о трудностях жизни в селе Молокановка
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10277
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 04.07.19 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Элерт: Я конечно все понимаю, но этого я не понимаю, у нас "связисты" такие умники всеми способами с людей деньги дерут, а где что помочь надо, их хата с краю им не выгодно


Они барыги, совесть давно посеявшие, которую им купюры затмили ещё очень давно, как и толстому ряду чиновников.
Если оператор не обеспечивает связь населенным пунктам около полутысячи жителей считая их неперспективными, то приличное государство должно драть таких публично предоставляя отчет населению за что.
С таких принципиально требовать планы по которым они если снимают с города сливки, то должны и обеспечивать достойную жизнь таких поселений, а не погружать их вместе с жуликоватыми чиновниками в средневековье.

И если оператору наплевать, то вводить для таких специальный налог, который будет изымать именно у таких операторов их легкие срубленные в городах деньги на строительство связи уже другими операторами или государством.
В то же время каждому оператору за каждую точку связи в таких местах где её не было и где +/-1000 платить субсидию или снижать налоговое бремя.
Только так можно в огромных по площади и малонаселенных территориях продвигать ответственных операторов и придушивать барыг от связи.

Если бы ещё чудовищных чиновников можно было расстреливать за каждый украденный водопровод или разворованные на дорогах деньги по нескольку раз и оживлять. А ответственных и грамотно работающих поощрять. :lol: Но там уже такое болотище коррупции!
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