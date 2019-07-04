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§ NG.kz
Авто с иностранными номерами хотят регистрировать онлайн
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36153
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.07.19 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автомобили с армянскими, кыргызскими и российскими номерами предлагают регистрировать онлайн в случае введения в Казахстане временной регистрации авто. Об этом на пресс-конференции в правительстве рассказал начальник управления Комитета административной полиции Марат Туякбаев.
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§ ZXC
Re: Авто с иностранными номерами хотят регистрировать онлайн
ZXC


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 04.07.19 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно. Перед мною сколько раз старые тазики с номерами RU нарушали правила.
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