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§ NG.kz
Досаев: Кредиты на той запретить нельзя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36153
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.07.19 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На пленарном заседании Сената Парламента РК речь зашла о потребительских кредитах, которые казахстанцы часто берут, в том числе на тои. В общем объеме потребительских кредитов эти займы составляют порядка 9,5%
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§ сайлау курманов
Re: Досаев: Кредиты на той запретить нельзя
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3103
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 04.07.19 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В такой богатой стране, могли бы для свадьбы льготные кредиты давать
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§ kbkz1980
Re: Досаев: Кредиты на той запретить нельзя
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3967
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 04.07.19 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда люди осознают о бесполезности этого мероприятия.
сватьба-это никчёмные траты и кабала из кредитов.
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§ Vital
Досаев: Кредиты на той запретить нельзя
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7769
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.07.19 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Ну в любом случии. Девушка должна быть в красивом платье. Для парня пусть это будет кабала. Ведь ночью снимать красивое платье думаю норм)))
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