Серый волк Засыпят дорогу и купят новую цистерну - акимат Костанайского района прокомментировал публикацию "НГ" о трудностях жизни в селе Молокановка #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10277

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:19 Цитата: Елена Элерт: Я конечно все понимаю, но этого я не понимаю, у нас "связисты" такие умники всеми способами с людей деньги дерут, а где что помочь надо, их хата с краю им не выгодно



Они барыги, совесть давно посеявшие, которую им купюры затмили ещё очень давно, как и толстому ряду чиновников.

Если оператор не обеспечивает связь населенным пунктам около полутысячи жителей считая их неперспективными, то приличное государство должно драть таких публично предоставляя отчет населению за что.

С таких принципиально требовать планы по которым они если снимают с города сливки, то должны и обеспечивать достойную жизнь таких поселений, а не погружать их вместе с жуликоватыми чиновниками в средневековье.



И если оператору наплевать, то вводить для таких специальный налог, который будет изымать именно у таких операторов их легкие срубленные в городах деньги на строительство связи уже другими операторами или государством.

В то же время каждому оператору за каждую точку связи в таких местах где её не было и где +/-1000 платить субсидию или снижать налоговое бремя.

Только так можно в огромных по площади и малонаселенных территориях продвигать ответственных операторов и придушивать барыг от связи.



Если бы ещё чудовищных чиновников можно было расстреливать за каждый украденный водопровод или разворованные на дорогах деньги по нескольку раз и оживлять. А ответственных и грамотно работающих поощрять. Но там уже такое болотище коррупции!