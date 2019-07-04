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§ NG.kz
Задержание акима Аулиекольского района подтвердилось
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36149
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.07.19 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Асхат Кисиков подозревается в получении взятки в размере 7 миллионов тенге. Об этом на брифинге в Нур-Султане сообщил директор департамента Агентства по противодействию коррупции Арман Бердалин.
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* drakon
Re: Задержание акима Аулиекольского района подтвердилось
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16698
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.07.19 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это по суду он должет будет,минимум
210 милёнов штрафа- выплатить.
Думаю - выплатит... :-o
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§ Maksim Glushko
Re: Задержание акима Аулиекольского района подтвердилось
Maksim Glushko


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Сообщений: 15
Регистрация: 25.06.19
Отправлено: 04.07.19 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень важная информация что ему в этом году 40 лет, и что теперь пожелеть его? 40 лет-ума нет
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§ директор пляжа
Re: Задержание акима Аулиекольского района подтвердилось
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 182
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 04.07.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все правильно, пусть сидит. Для других будет пример.. хотя о чем это я)
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§ arman_kst
Re: Задержание акима Аулиекольского района подтвердилось
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 293
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.07.19 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выйдет по УДО как Аким Кустаная
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§ Гога
Re: Задержание акима Аулиекольского района подтвердилось
Гога


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Сообщений: 980
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.07.19 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как насчёт ответственности начальника за своего подчиненного ?? Как президент говорил .
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§ Серый волк
Задержание акима Аулиекольского района подтвердилось
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10273
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 04.07.19 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как на счёт школы?
За что этот подозреваемый во взяточничестве взятый с поличным взятку требовал?
Он требовал у добросовестных строителей или в той школе как в той квартире, которую акиматские мерзкие жулики ветерану дали в состоянии разрухи, без воды света и канализации?

И что с остальными деяниями жуликов в районе?
А то в первой статье по жулику Кушмурунец на целый букетище уголовных дел фактов хищений, вандализма и разрушений привел
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35408&start=0#comment_1

[Исправлено: Серый волк, 04.07.2019 - 12:46]
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