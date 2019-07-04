Серый волк Задержание акима Аулиекольского района подтвердилось #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10273

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:45 А как на счёт школы?

За что этот подозреваемый во взяточничестве взятый с поличным взятку требовал?

Он требовал у добросовестных строителей или в той школе как в той квартире, которую акиматские мерзкие жулики ветерану дали в состоянии разрухи, без воды света и канализации?



И что с остальными деяниями жуликов в районе?

А то в первой статье по жулику Кушмурунец на целый букетище уголовных дел фактов хищений, вандализма и разрушений привел

https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35408&start=0#comment_1



[Исправлено: Серый волк, 04.07.2019 - 12:46]