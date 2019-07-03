Цитата: Обликоморале:

Лилю я не забирал. Она как была свободна, так и до сих пор принца ждёт...наверное.))



Как не забирал? Конечно-это ваши личные дела, но тем, не-менее чёто тут не чисто. Помню, в прошлом году Виталик жаловался что вы с ней спелись, это было после того, когда злополучный клещ его ужалил. А до этого у них отношения хорошие были.