Цитата: alex_60:

В Костанайской области русских больше чем казахов. несмотря на массовый исход. вследствии политики властей и националистов. а с украинцами,немцами и татарами и подавно. это радует. в Казахстане русских сейчас 3 553 232 человека. 8 тысяч в квартал, 32000 в год (условно русских) значит последний русский уедет через 111 лет. при таких темпах. если принять рождаемость=смертности.



Ты пожалуйста не переживай, никто никуда не ломанётся как ранее отмечал Земляк и в эти 8000 убывших разные национальности входят. Также, как говорит госпожа Таноми нужно учитывать тенденцию, в данном случае динамику-положительную или отрицательную. Если в Вике. в свободном доступе посмотреть статистику по этническому составу по Костанайской области, только коренное население в течение 29 лет имеет плюсовую динамику, остальные в минусе. Так в 1989 - 279 787, при этом в 2018 уже 352 610. Соответственно можно примерно рассчитать на 10 и более лет количество населения и не надо быть Нострадамусом, Пифагором или Архимедом древнегреческим.