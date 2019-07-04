/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Пенсионер-тыловик живет без света и воды в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Пенсионер-тыловик живет без света и воды в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36147
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.07.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Квартиру без всех благ цивилизации Николаю Матузкову выдал акимат города.Пенсионер-тыловик в очереди на жилье стоит с 2008 года. Ранее он год жил в городском центре ресоциализации для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Читать новость

§ drakon
Re: Пенсионер-тыловик живет без света и воды в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16696
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.07.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акимату и Нур-Отану, ваще то - не стыдно?... :-o 8-)
Профайл

§ Vital
Re: Пенсионер-тыловик живет без света и воды в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7763
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.07.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акимат, котедж выделите ему с сорака комнатами, ему в однокомнатной тесно с халявный сантехникой. К тому же сын сестры может удачно продать котедж. Навар неплох.
Профайл

§ Vital
Re: Пенсионер-тыловик живет без света и воды в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7763
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.07.19 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Достали уже пенсы - плаксы. Чёт мои родители живут в своей квартире которую СССР подогнали,они не ветераны которым каждый год дарят по кв и холодильнику, я живу в той что купил. Мои не плачат что маленькая пенсия, хватает вроде, тут как то у меня спросил мнения, хотят в Турцию сгонять. (походу накопили, простые трудяги)) Я против сказал. Самолёты падают, хотите отдохнуть? В сосновый бор сгоняйте.
Профайл

§ Елена Элерт
Re: Пенсионер-тыловик живет без света и воды в Костанае
Елена Элерт


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 29.06.19
Отправлено: 04.07.19 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
они не ветераны которым каждый год дарят по кв и холодильнику


Ну ветераны наверно заработали на те блага которые оказывает им администрация, или вы против?

Цитата:
Без жилья пожилой мужчина оказался, когда умерла его сестра. Они жили вместе, но после смерти ее сын продал квартиру и пенсионер оказался на улице.


Дедушке очень повезло с родственниками


Цитата:
КСК проведет работы по восстановлению сантехники. У него проблемы с газовой плитой, за бюджетные средства предоставить не можем, привлечем спонсоров"


После прочтения всей статьи двоякое ощущение закралось, вроде и дали дедушке квартиру но все как то через "тазовую область тела", но в то же время после обращения в акимат приняли меры и начинают исправлять огрехи, вообщем молодцы теперь но можно было быть молодцами сразу :-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 53, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 52
Зарегистрированные пользователи: Kairat stayer

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 177
Пользователей: 2
Всего: 179

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх