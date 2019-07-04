они не ветераны которым каждый год дарят по кв и холодильнику

Без жилья пожилой мужчина оказался, когда умерла его сестра. Они жили вместе, но после смерти ее сын продал квартиру и пенсионер оказался на улице.

КСК проведет работы по восстановлению сантехники. У него проблемы с газовой плитой, за бюджетные средства предоставить не можем, привлечем спонсоров"