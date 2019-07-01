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§ maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2142
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.07.19 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Когда вы берете ссылку с хостинга, проверяйте, чтобы это была прямая ссылка на картинку. Т.е. в конце ссылки ".jpg". Иногда на хостингах ссылка без такого окончания, тогда она отображается на форуме ссылкой. И вставлять через кнопку "Тег [img]..."

#186 в теме "жизнь на обратной стороне земли" картинка не отображается, хотя заканчивается на jpg, и при нажатии открывается. ЧЯДНТ?
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§ Ваш земляк
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2078
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.07.19 - 01:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Да у нас места на хостинге не хватит

А как же Оцифрованный заваливал своим шлаком?Может, он знал какой-то секрет?! Я вот тоже сколько не пробовал, не получалось картинку вставить.
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§ Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 142
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 02.07.19 - 08:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
#186 в теме "жизнь на обратной стороне земли" картинка не отображается, хотя заканчивается на jpg, и при нажатии открывается. ЧЯДНТ?


Надо протестировать.
Предварительно, в пути есть символы, невоспринимаемые форумом. Самое вероятное - нижнее подчеркивание "_".
Картинка, перезалитая на радикал, отображается в сообщении.
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§ Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 142
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 02.07.19 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А как же Оцифрованный заваливал своим шлаком?Может, он знал какой-то секрет?! Я вот тоже сколько не пробовал, не получалось картинку вставить.


Во-первых, называйте пользователей по их никам.

Во-вторых, если вы о 112, он заливал на радикал. Все что залито на сторонний хостинг - не занимает место на нашем хостинге.
Логично, не правда ли?

Не получается что-то сделать, спросите. И вам подскажут.
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§ Vital
Ваши вопросы редакции и сообществу
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7763
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.07.19 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
9.42мин. Модерация не работает:))). Стукачь? Неее, хотя как хотите и принимайте :lol: пока ПП не увижу :-)
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§ Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 142
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 04.07.19 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
9.42мин. Модерация не работает:))).


Модераторы работают с 10.00. Утром администраторы стараются просмотреть сообщения. Несколько завалило нас и не успели. Сейчас все будет.
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§ Vital
Ваши вопросы редакции и сообществу
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7763
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.07.19 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Если не секрет, сколько платят модерам за нажатие кнопки в 10 Утра. :lol: тож хочу спать до 10.
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§ drakon
Ваши вопросы редакции и сообществу
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16696
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.07.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Если не секрет, сколько платят модерам за нажатие кнопки в 10 Утра.

Виталик, я нажимаю в деревеньке - бесплатно.
И ваще, у нас это считается - ВЕРХОМ НЕПРИЛИЧИЯ,
распрашивать о зарплатах... :lol:
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§ drakon
Ваши вопросы редакции и сообществу
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16696
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.07.19 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
пока ПП не увижу

Ну вот и получил ПП... :lol: :oops:
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§ Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 142
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 04.07.19 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Если не секрет

секрет

Цитата:
drakon:
Виталик, я нажимаю в деревеньке - бесплатно.

за вами они все равно поглядывают, на всякий случай
;-)
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