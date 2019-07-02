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§ NG.kz
250 врачей разных специальностей должны приехать в Костанайскую область в этом году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36144
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.07.19 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 2 июля, сообщили на пресс-конференции по вопросу обслуживания экстренных больных, приему узких специалистов и выписыванию рецептов врачами поликлиник согласно новым правилам.
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§ Victor Yang
Re: 250 врачей разных специальностей должны приехать в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11665
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.07.19 - 07:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Не понятно, то-ли с других областей, то-ли иностранцев. С других областей - не вариант, вроде там избытка тоже не наблюдается

Я так думаю - будут выпускники мед. вузов, которые за счёт бюджета обучались. Всё равно неплохо. Из 250, хотя бы пятеро окажутся предаными своему делу.
А вообще, глазами врачей, большинство пациентов, наверное, "тьма египетская", как в одноимённом рассказе Булгакова.
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§ Ваш земляк
250 врачей разных специальностей должны приехать в Костанайскую область в этом году
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2078
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 03.07.19 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
побьют иностранных врачей за какую-нибудь мелочь

За фото со стетоскопом! :lol:
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§ maxsaf
250 врачей разных специальностей должны приехать в Костанайскую область в этом году
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2139
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.07.19 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

:lol: :lol: :lol:
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§ Борьба с тупизмом
250 врачей разных специальностей должны приехать в Костанайскую область в этом году
Борьба с тупизмом


(Пользователи)
Сообщений: 13
Регистрация: 08.07.18
Отправлено: 03.07.19 - 23:54
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§ maxsaf
Re: 250 врачей разных специальностей должны приехать в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2139
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.07.19 - 08:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я так думаю - будут выпускники мед. вузов, которые за счёт бюджета обучались

По идее студенты-бюджетники и так должны покорно ехать туда, куда пошлют. Зачем в таком случае еще дополнительный стимул?
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