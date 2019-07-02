Цитата: maxsaf:

Не понятно, то-ли с других областей, то-ли иностранцев. С других областей - не вариант, вроде там избытка тоже не наблюдается

Я так думаю - будут выпускники мед. вузов, которые за счёт бюджета обучались. Всё равно неплохо. Из 250, хотя бы пятеро окажутся предаными своему делу.

А вообще, глазами врачей, большинство пациентов, наверное, "тьма египетская", как в одноимённом рассказе Булгакова.