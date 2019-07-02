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≡ В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36143
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.07.19 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 2 июля, на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщили руководитель управления внутренней политики акимата Костанайской области Зауре БАЙМЕНОВА и представители АО «Казтелерадио».
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§ elektron
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3126
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.07.19 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вопрос был риторический

какой вопрос, такой ответ :-P 8-)
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§ Серый волк
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10272
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.07.19 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
В народе её зовут "бабочкой", обычная антенна ДМВ диапазона

Ромбическая это конечно не бабочка, она чуть проще изготовлена, лучше усиление, проще простого рассчитывается.
Бабочки заполонили Кустанай благодаря барахольщикам с наримановки, которые стали их строгать в кустарных условиях по старой публикации в Радио. Дальше эффект толпы смотрящей что у соседа.
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§ Ваш земляк
Re: В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2078
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 03.07.19 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Ромбическая это конечно не бабочка, она чуть проще изготовлена, лучше усиление, проще простого рассчитывается.

Ловила нормально, особенно, как говорили,"Челябинск"! А ещё рассказывали о чудо-антенне под названием "ртутная"!Которая чуть ли не "Голос Америки" ловила. Говорили, что она сбивает настройки у самолётов.
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§ Борьба с тупизмом
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Борьба с тупизмом


(Пользователи)
Сообщений: 13
Регистрация: 08.07.18
Отправлено: 03.07.19 - 23:55
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§ maxsaf
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2138
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.07.19 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фейсбук, инста, вацап поймали глюка. #НекитайсервакчистоIBM :lol:
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§ elektron
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3126
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.07.19 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Фейсбук, инста, вацап поймали глюка. #НекитайсервакчистоIBM

Чёт не понял, что новости с одной скоростью до канады доходят, что и до нас?
Только что по новостям тоже прокрутили. :lol:
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§ maxsaf
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2138
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.07.19 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

У нас они берут свое начало, а потом к вам приходят :lol:
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§ elektron
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3126
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.07.19 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У нас они берут свое начало

Да не, откуда, у вас там же только утро вроде? Нужно выпить чашечку кофе, съесть круассан…
;-)
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