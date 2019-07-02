Цитата: Серый волк:

Ромбическая это конечно не бабочка, она чуть проще изготовлена, лучше усиление, проще простого рассчитывается.

Ловила нормально, особенно, как говорили,"Челябинск"! А ещё рассказывали о чудо-антенне под названием "ртутная"!Которая чуть ли не "Голос Америки" ловила. Говорили, что она сбивает настройки у самолётов.