Кушмурунец23 Re: По подозрению в получении взятки задержан аким... #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 249

Регистрация: 18.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:57 Мне, в какой то степени, жалко Асхата, молодой ведь! 40 лет всего, ребенок недавно родился, акимом Аулиекольского района даже год не проработал. Я все еще думаю, что все будет нормально. Но если признают виновным, то это полный п...."пушной зверек"!

Мой родной Кушмурун это как полигон для "экспериментов" в Аулиекольском районе.

За последние годы в разные проекты вбухали кучу денег, но если к этим проектам присмотреться, то какие то они странные.

Это все было до Кисикова:

Почти 2 лярда на экспериментальную котельную. Прошло несколько лет и котлам уже приходит "нехорошее слово". Котельная убыточная и местная ТЭК явно не "забогатела"!

За 30 лет капитальный ремонт одной улицы, там вместе с заменой водопроводных труб(трубы "старые" чугунные правда, ни кто не видел их не выкапывали)обошлось под 450 миллионов.

Ширина асфальта до ремонта была 9 метров, а после стала 6,5 метра. Но зато какие "цветники" по всей длине улицы Как будто у нас не село, по которому идут с полей коровы а Монте Карло. Цветы страшненькие, но все таки цветы, бедные биржевики где могут набирают воду и поливают как могут.

Часть новых колонок изначально не работают.

Два квартала этой улицы так и не заасфальтировали.

До ремонта улица была вся освещена, новые столбы и светильники, все было нормально. Но после ремонта три квартала столбы со светильниками "исчезли".

На этой улице по плану заказчика Аулиекольского районного должны были быть типовые автобусные остановки. Это лавочка, мусорная урна и тумба объявлений и конечно же все это крытое. Думаете, хоть на одном квартале такую остановку поставили? Нет, конечно же, нет! 111

И вообще чудеса с этой улицей, с одной стороны она как дамба возвышается, а с другой стороны залита водой при весенних паводках и хорошем дожде.

С Советского Казахстана в Кушмуруне до сих пор "живы" несколько основных асфальтированных улиц. Пожалуй с 80-ых годов они существуют в асфальте, но за последние несколько десятилетий появились выбоины. Их можно было бы , "еще вчера" спокойно подлатать за очень небольшие деньги и они бы еще лет 20-30 были бы вполне в порядке. Обычный ямочный ремонт, за пару месяцев бы сделали. Но, нет! Каждый год по несколько миллионов расходуют на профилирование. Кое где уже асфальт перепрофилировали

В мае этого года Кушмуруну исполнилось 80 лет!

Нет бы эти улицы подлатать, да освещение "вернуть на родину". Нет, нет и нет! Нет, не угадали! "Они" решили красоту навести рядом с центральной площадью. Брусчатку положили и опять красоту цветочки. Я конечно же рад, хоть что то. Но ведь если делать, то делали бы все. А то брусчатку положили, а в 10 сантиметрах тротуары так и остались те, что мы школьниками делали в 1970-х ! Т.е. вроде и деньги истрачены и изменения видны, но также как и с Кушмурунской больницей. И капитальные ремонты вроде как не так давно были, а крышу пришлось ремонтировать опять, и за какие то 50-60 миллионов (а может и больше)

При этом там всего 6-7 врачей и ничего серьезного они делать не могут. Рассказывают "Кушмурунские сказки", что бывают случаи когда ребенку вытащить занозу из пальца приходилось ехать в Аулиеколь. А ведь в 70-х кушмурунские врачи делали операции на сердце, одних хирургов было 7.

Я могу много чего здесь привести в пример и почти везде при хороших средствах просто печальные недоделки.

И ведь все это было до прихода Асхата Кисикова!

К чему это я все? Да, не могу я "их" там понять. Вроде и ловят коррупционеров, но, по моему мнению, как то избирательно.

Вон несколько лет назад "некоторые заказчики" из Аулиеколя "купили" за 20 миллионов тенге для Кушмуруна перспективный план на ближайшие 25 лет. Страшно сказать даже, какой это смешной план. При этом на тендере подобные планы некоторые крупнейшие города Казахстана заказывали всего за 5-7 миллионов.

К чему это я? Да у нас в районе где несколько пятиэтажных зданий, двух этажное здание бывшего садика за несколько последних лет превратили в опасную помойку.

https://youtu.be/cMxb-a_8wPQ

20 миллионов на план нашли, а 10-15 миллионов для садика нет.

И последнее, буквально по тихому в центре Кушмуруна "кто то" пытается установить вышку сотовой связи на парковке возле спортивного зала.

Здесь рядом две школы, садик и дом культуры, спортзал. При установке этой вышки перспективы расширения территории спортзала как спортивного комплекса просто не будет. https://youtu.be/uUjih2n2Z6g

И все это делается очень тихо и спокойно, видно что согласно перспективного плана, что для нас купили за 20 миллионов тенге.

"Купили" задолго до Кисикова, и ничего... никакой коррупции

Свободу Асхату Кисикову!