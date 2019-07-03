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§ NG.kz
По подозрению в получении взятки задержан аким Аулиекольского района
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36142
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.07.19 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Асхат Кисиков, назначенный на должность акима в ноябре 2019 года, а до того работавший заместителем акима Аулиекольского района, по неофициальным данным, подозревается в получении взятки.
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§ yudjin
По подозрению в получении взятки задержан аким Аулиекольского района
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5974
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.07.19 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый из команды... пошел!
Интересно, после суда состоится ли показная ответственность его непосредственного руководителя- акима области согласно поправкам в законодательство о госслужбе?
Читаем:
Дисциплинарная ответственность подразумевает наказание от вынесения оценки о неполном служебном соответствии, до освобождения от занимаемой должности, в зависимости от степени виновности непосредственно этого руководителя.

[Исправлено: yudjin, 03.07.2019 - 13:32]
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§ Fasd
Re: По подозрению в получении взятки задержан аким...
Fasd


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Сообщений: 22
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 03.07.19 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скажите а его что заочно назначили в ноябре этого года на должность акима. Просто если помнится сейчас июль 2019 год.
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§ Maksim Glushko
Re: По подозрению в получении взятки задержан аким...
Maksim Glushko


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Сообщений: 14
Регистрация: 25.06.19
Отправлено: 03.07.19 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там вроде както по другому, отвественность несет непосредственный руководитель государственного учреждения, то есть единого гос органа
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§ Елена Элерт
Re: По подозрению в получении взятки задержан аким...
Елена Элерт


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Сообщений: 5
Регистрация: 29.06.19
Отправлено: 03.07.19 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Антикорупционщики молодцы свой хлеб с маслом отрабатывают
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§ zloy kyrgyz
Re: По подозрению в получении взятки задержан аким...
zloy kyrgyz


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Сообщений: 15
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 03.07.19 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не АманкараКайской а АманкараГайской средней школы
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§ Сергей_я
По подозрению в получении взятки задержан аким Аулиекольского района
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2738
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 03.07.19 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Элерт:
Антикорупционщики молодцы свой хлеб с маслом отрабатывают

Да уж прям. Им сказали фас, они и поймали. НЕ потому что взял, т.к. берут все, а потому, что или не поделился, или борзеть начал или место срочно нужно кому-то, что б посадить своего кого-то.
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§ maxsaf
По подозрению в получении взятки задержан аким Аулиекольского района
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2137
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.07.19 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Да уж прям. Им сказали фас, они и поймали. НЕ потому что взял, т.к. берут все, а потому, что или не поделился, или борзеть начал или место срочно нужно кому-то, что б посадить своего кого-то.

Не в бровь, а в глаз. :-)
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§ Елена Элерт
Re: По подозрению в получении взятки задержан аким...
Елена Элерт


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 29.06.19
Отправлено: 03.07.19 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Да уж прям. Им сказали фас, они и поймали. НЕ потому что взял, т.к. берут все, а потому, что или не поделился, или борзеть начал или место срочно нужно кому-то, что б посадить своего кого-то.


Вы так со знанием дела пишите,всю кухню так сказать изнутри знаете, случайно акимом какого-нибудь района не работали? или следователем в антикоре? 8-)
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§ drakon
По подозрению в получении взятки задержан аким Аулиекольского района
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16691
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.07.19 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
что б посадить своего кого-то.

А этому- КиСиКоВу, какая разница.
Как его - посадили? Сидит то - он... :-o
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§ Серый волк
Re: По подозрению в получении взятки задержан аким...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10272
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.07.19 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Элерт: Антикорупционщики молодцы свой хлеб с маслом отрабатывают


Одно только очень странно. Вчера такой скандал школьный, школу выгоняют из центра, наврали до кучи родаки столичным журикам, что вообще единственную на казахском закрывают.
Дошло до президента.
И тут с утра этот перец из Аулиеколя решил прославиться на взятке за школу. :-)
Здорово, да?
Типа какой кипеш знатный!
За взятку со школы самое время, надо брать! :lol: :lol: :lol:
тОчНо прославлюсь! :-)

Или там такая хорошая система, что в кого из чиновников не плюнь все коррупционеры и все коррупцией с школами завязаны! :lol: Или срочно прямо с утра искали кого бы козлом отпущения по школам срочно для отчетности? :lol: :lol:
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§ Гога
По подозрению в получении взятки задержан аким Аулиекольского района
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 979
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.07.19 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
*испролнится* - ну куда торопитесь ,автор этой статьи !! Когда уже такие описки и опечатки перестанут появляться в статьях ???Стыдно .А если просто перепечатываете - то хоть проверяйте перед этим .

[Исправлено: Гога, 03.07.2019 - 13:11]
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§ Елена Элерт
Re: По подозрению в получении взятки задержан аким...
Елена Элерт


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 29.06.19
Отправлено: 03.07.19 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Здорово, да? Типа какой кипеш знатный! За взятку со школы самое время, надо брать! :lol: :lol: :lol: тОчНо прославлюсь! :-) Или там такая хорошая система, что в кого из чиновников не плюнь все коррупционеры и все коррупцией с школами завязаны! :lol: Или срочно прямо с утра искали кого бы козлом отпущения по школам срочно для отчетности?


дА ТаМ знаити вАпще в антикоре такие профи работают, ЦРУ отдыхает, случись любой кипЕш, у них сразу готовое дело под рукой на любого чиновника,вот тут КиСиКов со школой попался, не повезло, а мог за арабов (азербайджанцев,турков,чеченцов по выбору) и нефть влететь, какая будет повестка дня, за то антикор и цепляется, и еще по секрету скажу, анткоровцы все в масонскую ложу вхожи, и по моему ликвидация Кеннеди их работа так что с ними шутки плохи 8-) 8-)
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§ Козлов я
Re: По подозрению в получении взятки задержан аким...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 326
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 03.07.19 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блинннн, все средства хороши, лишь бы Тоболу чемпионом не стать! :-x ;-)
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* Сталкер
Re: По подозрению в получении взятки задержан аким...
Сталкер


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 03.07.19 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гражданин начал наглеть. Вот и осадили...
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