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≡ В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36142
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.07.19 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 2 июля, на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщили руководитель управления внутренней политики акимата Костанайской области Зауре БАЙМЕНОВА и представители АО «Казтелерадио».
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§ elektron
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3121
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.07.19 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Да ладно вам спорить!

Да шутят же просто ну или сарказм такой ;-)
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§ alex_60
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3802
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.19 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

День открытых дверей в палате Дубна.
Палата работает без выходных.

[Исправлено: alex_60, 03.07.2019 - 21:13]
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§ maxsaf
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2136
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.07.19 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Вот сейчас Kazakh TV включил.Про Алматы рассказывают, как иностранцы переезжают жить и работать.

Вот прям заинтриговал. Где подписаться на этот чудо-канал? :-)
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§ elektron
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3121
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.07.19 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здесь можно :lol:

Культурно просветительный канал между прочим. От Сыкымы. :-P

[Исправлено: elektron, 03.07.2019 - 16:24]
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* Ваш земляк
Re: В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2076
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 03.07.19 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вот прям заинтриговал. Где подписаться на этот чудо-канал?

Не знаю, на этаже вроде бы от Дом.ру ящик с оборудованием стоит, откуда мне кабель проведён.
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* Серый волк
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10271
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.07.19 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
В России вот 20 обязательных каналов

Давно вещают бесплатно с башен в Москве, МО и с Тверской области добивают на других частотах, если кто на севере. В стандарте DVB-T2 все 20 этих бесполезных открыто.
Кабельное бесплатно 150 с чем-то каналов просто как подарок при подключении интернета. Ни копейки бы платить не стал. Подключили бесплатно. Смотреть можно и через ip и подключен обычный коаксиальный кабель.
Только век этого ТВ ушел. развлечение для телевизорозависимых. :-)
Цитата:
Ваш земляк:
Хотя китайцы начинают делать вполне себе хорошие телефоны. Но! Как правило, стоить они...

Всё что крупнее телефона от этих друзей человека обязательно разбирайте и смотрите качество сборки БП. Не раз видел в плате вместо колодки предохранителя перемычку, невпаянные детали сетевого фильтра, некачественные конденсаторы у китая почти везде. За 1$ на экономии деталей удавиться готовы. Последнее найденное увлажнитель с нераспаянным предохранителем и нагревом воды, хорошо, особенно ночью получить пожар. Разобран был из-за глючащего управления, попутно обнаружились сюрпризы в БП.
Цитата:
Добринцофф:
Совсем одичали там в Дубне,

В топку! :lol:

[Исправлено: Серый волк, 03.07.2019 - 18:52]
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* Ваш земляк
Re: В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2076
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 03.07.19 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, тут в Самаре могут возместить стоимость приставки, достаточно в МФЦ (многофункциональный центр) прийти , написать заявление и приложить чек. Тысячу рублей точно вернут.
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* Ваш земляк
Re: В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2076
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 03.07.19 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Давно вещают бесплатно с башен в Москве, МО и с Тверской области добивают на других частотах, если кто на севере.

В Оренбуржье тоже давно вещать начали, вроде бы как тестировали у нас.В прошлом году Второй Мультиплекс подключили, но из-за того, что ландшафт холмистый, не везде хорошо принимает.
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§ maxsaf
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2136
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.07.19 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Вопрос был риторический :lol:

[Исправлено: maxsaf, 03.07.2019 - 22:02]
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* Серый волк
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10271
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.07.19 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Кстати, тут в Самаре могут возместить стоимость приставки, достаточно в МФЦ (многофункциональный центр) прийти , написать заявление и приложить чек. Тысячу рублей точно вернут.

у меня спутниковый тюнер прекрасно переваривает все кабельные и эфирные форматы цифры, и намного лучше приставок за 1тыр. DVB-T2 DVB-C DVB-S S2 форматы, один раз на чемпионат футбол смотреть таскали на работу на двухметровом экране. Антенну DVB-T2 сделал "пятиминутку" Двойной ромб из ПЭЛ-2 диаметром больше 2мм желательно. Паяльник, ПЭЛ-2, нитка, чуть клея, кабель.
Больше не носили, через интернет смотрели, лень в окно кабель выбрасывать было и антенну крепить.
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§ drakon
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16691
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.07.19 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ну Дракон где то на уровне 50. ха-ха. шутка.

Думаешь - меньше? Да?... :lol: :oops: :-P
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* Сыкымы
Re: В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 919
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.07.19 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Вот такая

Спасибо, поищу.
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