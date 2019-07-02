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Ваш земляк:
В России вот 20 обязательных каналов
Давно вещают бесплатно с башен в Москве, МО и с Тверской области добивают на других частотах, если кто на севере. В стандарте DVB-T2 все 20 этих бесполезных открыто.
Кабельное бесплатно 150 с чем-то каналов просто как подарок при подключении интернета. Ни копейки бы платить не стал. Подключили бесплатно. Смотреть можно и через ip и подключен обычный коаксиальный кабель.
Только век этого ТВ ушел. развлечение для телевизорозависимых.
Цитата:
Ваш земляк:
Хотя китайцы начинают делать вполне себе хорошие телефоны. Но! Как правило, стоить они...
Всё что крупнее телефона от этих друзей человека обязательно разбирайте и смотрите качество сборки БП. Не раз видел в плате вместо колодки предохранителя перемычку, невпаянные детали сетевого фильтра, некачественные конденсаторы у китая почти везде. За 1$ на экономии деталей удавиться готовы. Последнее найденное увлажнитель с нераспаянным предохранителем и нагревом воды, хорошо, особенно ночью получить пожар. Разобран был из-за глючащего управления, попутно обнаружились сюрпризы в БП.
Цитата:
Добринцофф:
Совсем одичали там в Дубне,
В топку!
[Исправлено: Серый волк, 03.07.2019 - 18:52]