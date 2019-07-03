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§ NG.kz
Информация о закрытии единственной казахской школы в Костанае - фейк
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36142
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.07.19 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня на специальном брифинге сообщал аким Костаная Кайрат Ахметов. Сегодня сообщения о закрытии школы была опубликована на ряде республиканских интернет-ресурсов.
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§ Victor Yang
Re: Информация о закрытии единственной казахской школы в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11665
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.07.19 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
 в центре. Это решение окончательное и пересмотру не подлежит.

А если её проверить пожарным и СЭС? Все площади и проходы соответствуют нормативам?
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§ alex_60
Информация о закрытии единственной казахской школы в Костанае - фейк
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3802
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент попал в неловкую ситуацию.
не проверив(не сам лично понятно),
на всю страну заявил что в Костанае проблема с единственной школой
с казахским языком. которая оказалась далеко не единственной.
и проблемы как оказалось уже нет.
и как он будет из этой ситуации выходить?
интересно.
как сказал аким города,кое-кто распостраняет фейки.
///- Будем решать вопрос о подаче иска на тех, кто распространил фейковую информацию, - особо отметил Ахметов.///

[Исправлено: alex_60, 03.07.2019 - 13:43]
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§ Vital
Re: Информация о закрытии единственной казахской школы в...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7752
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.07.19 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Всего в Костанае 6 школ с казахским языком обучения и 10 школ со смешанным языком обучения

Эту инфу без полезно объяснять людям которые подняли всю эту истерику по поводу казахский школ. Они как правило не видят дальше своего носа.
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§ alex_60
Информация о закрытии единственной казахской школы в Костанае - фейк
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3802
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.19 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Когда-то школу № 12 строили, как казахскую,
пусть ее нам отдадут, она тоже в центре!///

конечная цель была озвучена ранее.
продолжение еще будет похоже.
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* Серый волк
Информация о закрытии единственной казахской школы в Костанае - фейк
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10271
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.07.19 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как быстро переобулись! Ещё вчера выгоняли эту начальную школу на окраину, а сегодня уже останется!
:lol:
Только опять наврали!
Цитата:
Начальная казахская школа №24 "А" останется в своем здании в центре. Это решение окончательное и пересмотру не подлежит. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35409?1562144685

Это гражданин Цымбалюк НЕ СВОЁ ЗДАНИЕ ЗАНИМАЕТ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА, а здание отобранного у детей города ДЕТСКОГО САДА!

Кому вы это рассказываете?
Иногородним журналистам, или жителям Астаны не знающим города?

Может быть стоит подыскать место под строительство специализированного здания школы? И наконец исполнить пожелания экс уже президента Назарбаева по ВОЗВРАЩЕНИЮ ДЕТСАДОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ. А не занимать помещения со смежными игровыми и спальными комнатами и всей архитектурой крупного и хорошего детского сада но не очень пригодного под школу?

Тем более знаете на детсады очередьььььь бооольшая, коррупция боооольшая, такая, что даже электронные очереди виснут и коррумпируются. Недавно только статья была по этому безобразию :-)


У вас там полно в этом районе и убогого частного сектора, и наркоманских руин на 5апреля за ДК Октябрь и вообще брошенных территорий или разграбленных недействующих предприятий, используемых странными людьми.

[Исправлено: Серый волк, 03.07.2019 - 12:22]
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§ Victor Yang
Информация о закрытии единственной казахской школы в Костанае - фейк
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11665
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.07.19 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Президент попал в неловкую ситуацию. не проверив(не сам лично понятно), на всю страну заявил что в Костанае проблема с единственной школой с казахским языком. которая оказалась далеко не единственной. и проблемы как оказалось уже нет. и как он будет из этой ситуации выходить? интересно. как сказал аким города,кое-кто распостраняет фейки. ///- Будем решать вопрос о подаче иска на тех, кто распространил фейковую информацию,

На скрине в Тенгри - репост в твиттере Токаева статьи в 365info.kz
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* Серый волк
Re: Информация о закрытии единственной казахской школы в...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10271
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.07.19 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Будем решать вопрос о подаче иска на тех, кто распространил фейковую информацию, - особо отметил Ахметов Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35409

Далеко ходить не нужно, чтоб отыскать фейковую информацию:
:lol:
Цитата:
Начальная казахская школа №24 "А" останется в своем здании в центре. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35409


Это здание не школы, а отобранного у дошкольников города ДЕТСКОГО САДА, которое было построено по проекту детского сада. И в 1973-1974 году было выполнено строительство второго более комфортабельного корпуса, соединенного переходом с старым корпусом. Это был один из лучших детских садов города. С качественным персоналом, оснащением и хорошей подготовкой к школе.
Очень много детей из этого детсада прямиком отправлялись в Гимназию имени Горького.
Как видим и фейковая инфрормация явно присутствует о якобы "свое здание школы"
И некоторые признаки чьей-то явной антигосударственной деятельности в виде уничтожения одного из самых лучших детсадов города при общей их нехватке и трудностях с размещением дошкольников.
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§ alex_60
Re: Информация о закрытии единственной казахской школы в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3802
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.19 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов отреагировал на твит главы государства о казахоязычной школе в Костанае. В соответствии с поручением президента по ситуации с казахскоязычной школой в городе Костанае были приняты соответствующие меры.Школа продолжит свою работу. Материальная база школы будет улучшена. По результатам экспертизы, при необходимости, мы проведем ремонтные работы" "Сообщаю, что ситуация с вышеназванной школой находится на особом контроле министерства"///

вопрос на засыпку- знает ли он о какой школе идет речь?
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§ saba
Информация о закрытии единственной казахской школы в Костанае - фейк
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 223
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 03.07.19 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Извиняюсь спросить. а что за ДК Октябрь, 52 года живу в Костанае, что то не припомню, может упустил что?
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