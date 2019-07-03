Серый волк Информация о закрытии единственной казахской школы в Костанае - фейк #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10271

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:16 Как быстро переобулись! Ещё вчера выгоняли эту начальную школу на окраину, а сегодня уже останется!



Только опять наврали!

Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35409?1562144685 Начальная казахская школа №24 "А" останется в своем здании в центре. Это решение окончательное и пересмотру не подлежит. Источник:

Это гражданин Цымбалюк НЕ СВОЁ ЗДАНИЕ ЗАНИМАЕТ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА, а здание отобранного у детей города ДЕТСКОГО САДА!



Кому вы это рассказываете?

Иногородним журналистам, или жителям Астаны не знающим города?



Может быть стоит подыскать место под строительство специализированного здания школы? И наконец исполнить пожелания экс уже президента Назарбаева по ВОЗВРАЩЕНИЮ ДЕТСАДОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ. А не занимать помещения со смежными игровыми и спальными комнатами и всей архитектурой крупного и хорошего детского сада но не очень пригодного под школу?



Тем более знаете на детсады очередьььььь бооольшая, коррупция боооольшая, такая, что даже электронные очереди виснут и коррумпируются. Недавно только статья была по этому безобразию





У вас там полно в этом районе и убогого частного сектора, и наркоманских руин на 5апреля за ДК Октябрь и вообще брошенных территорий или разграбленных недействующих предприятий, используемых странными людьми.



[Исправлено: Серый волк, 03.07.2019 - 12:22]