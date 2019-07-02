Цитата: Ваш земляк:

В России вот 20 обязательных каналов

Давно вещают бесплатно с башен в Москве, МО и с Тверской области добивают на других частотах, если кто на севере. В стандарте DVB-T2 все 20 этих бесполезных открыто.

Кабельное бесплатно 150 с чем-то каналов просто как подарок при подключении интернета. Ни копейки бы платить не стал. Подключили бесплатно. Смотреть можно и через ip и подключен обычный коаксиальный кабель.

Только век этого ТВ ушел. развлечение для телевизорозависимых.

Цитата: Ваш земляк:

Хотя китайцы начинают делать вполне себе хорошие телефоны. Но! Как правило, стоить они...

Всё что крупнее телефона от этих друзей человека обязательно разбирайте и смотрите качество сборки БП. Не раз видел в плате вместо колодки предохранителя перемычку, невпаянные детали сетевого фильтра, некачественные конденсаторы у китая почти везде. За 1$ на экономии деталей удавиться готовы. Последнее найденное увлажнитель с нераспаянным предохранителем и нагревом воды, хорошо, особенно ночью получить пожар. Разобран был из-за глючащего управления, попутно обнаружились сюрпризы в БП.

Цитата: Добринцофф:

Совсем одичали там в Дубне,

В топку!



[Исправлено: Серый волк, 03.07.2019 - 18:52]