Цитата: Добринцофф: Повторюсь ,что по офиц данным Хуавей-это треть продаж в мире,если все эти люди у тебя вызывают такие ассоциации

Извиняюсь, официальные данные случаем не из контейнера Ашота на складской с свежими хюавеями?



Китайсы готовы наизнанку вывернуться ради продаж своих поделок и купить какие угодно рейтинги особенно в диких странах.

Вообще посмотрел данные, как раз 31% у Самсунга. Он действительно лидер и выводит новые линейки весьма неплохих устройств в этом году, чтоб удержаться от всяческих китаезных поползновений. Может быть даже старшая модель интересна.

Меня не интересует сколько мух одобрительно высказываются о хуавее и покупают его, меня коробит даже когда фото присылают сделанные им в WhatsApp. Они иногда отвратительны по цветопередаче.



Да, я не знаю как сильно влияет на логику регулярное отелевизоревание, но я нигде не упоминал, что у меня Iphone.



Можно было наверное подумать может ли заядлый турист выбрать плохо адаптируемый к путешествиям девайс. Гадайте дальше, возьмите помощь ̶з̶а̶л̶а̶,̶ ̶г̶у̶г̶л̶а̶ телевизора.







[Исправлено: Серый волк, 03.07.2019 - 17:09]