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≡ В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36142
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.07.19 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 2 июля, на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщили руководитель управления внутренней политики акимата Костанайской области Зауре БАЙМЕНОВА и представители АО «Казтелерадио».
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§ Victor Yang
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11665
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.07.19 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
но есть у них у всех. Почти.

Я только у одного наблюдаю в очень запущенной форме. Может, остальные просто меркнут.
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§ alex_60
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.19 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Может, остальные просто меркнут.


ну это да. если дубну принять за 100.
то они в зоне 1-10 колышатся..
Но там немного другое. Нюанс другой.
Ну Дракон где то на уровне 50.
ха-ха. шутка.

[Исправлено: alex_60, 03.07.2019 - 18:59]
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§ Серый волк
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10269
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.07.19 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Телевизором придавленые дикари перешли на шифрограммы в своих китаефонах!
:lol: :lol: Пора переходить в изобразительное искусство.
:-) :-)










[Исправлено: Серый волк, 03.07.2019 - 16:03]
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§ Добринцофф
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6585
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.07.19 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Владелец китаефона навсегда ассоциирован. Эдакое грязное, в трениках, сидящее на кортах, лузгающее самые дешманские семечки, словарный запас минимален,

Повторюсь ,что по офиц данным Хуавей-это треть продаж в мире,если все эти люди у тебя вызывают такие ассоциации ,то это уже диагноз,пока не поздно обратись к психиатру.
Не имею ничего против Apple,но владельцы "огрызков" мне напоминают индейцев известного племени которым продают бусы за кучу денег.
Я понимаю ,что тебя жестоко поимели впарив огрызок за сумашедшие деньги,ты то же это понимаешь ,но уже поздно и теперь не остаётся ничего,как только с пеной из зо рта доказывать какой он крутой.
Даже Трамп это понял,что если китайцев не остановить то Apple придёт конец,потому и ввёл эти санкции.
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* Ваш земляк
Re: В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2072
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 03.07.19 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Смотря какая модель... Если самая отстойная, то - да, можно и там брать, через 2 месяца милости просим на ремонт.

У нас тоже на цифру перешли.Сначала в Оренбургской области, а теперь и в Самарской. Так здесь продают эти самые приставки в магазинах по цене 990 - 1300 рублей. умножаем по курсу 6 тенге и вот тебе цена.
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* Ваш земляк
Re: В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2072
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 03.07.19 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну так тарелку поставь и во всеоружии опять! Если Дарига конечно не продолжит борьбу с "серыми" тарелками

У нас МТС стоит 3500 рублей. Соседка покупала, помогал ей везти. Да ещё и в рассрочку.
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* Ваш земляк
Re: В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2072
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 03.07.19 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну что-ты что-ты! Это повод для гордости у уехвших в Маааааскву колхоманов!

Вот это бомбануло у Пескаря!!!
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§ Серый волк
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10269
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.07.19 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф: Повторюсь ,что по офиц данным Хуавей-это треть продаж в мире,если все эти люди у тебя вызывают такие ассоциации

Извиняюсь, официальные данные случаем не из контейнера Ашота на складской с свежими хюавеями? :lol: :lol:

Китайсы готовы наизнанку вывернуться ради продаж своих поделок и купить какие угодно рейтинги особенно в диких странах.
Вообще посмотрел данные, как раз 31% у Самсунга. Он действительно лидер и выводит новые линейки весьма неплохих устройств в этом году, чтоб удержаться от всяческих китаезных поползновений. Может быть даже старшая модель интересна.
Меня не интересует сколько мух одобрительно высказываются о хуавее и покупают его, меня коробит даже когда фото присылают сделанные им в WhatsApp. Они иногда отвратительны по цветопередаче.

Да, я не знаю как сильно влияет на логику регулярное отелевизоревание, но я нигде не упоминал, что у меня Iphone. :-)

Можно было наверное подумать может ли заядлый турист выбрать плохо адаптируемый к путешествиям девайс. :lol: Гадайте дальше, возьмите помощь ̶з̶а̶л̶а̶,̶ ̶г̶у̶г̶л̶а̶ телевизора. :lol:



[Исправлено: Серый волк, 03.07.2019 - 17:09]
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* Ваш земляк
Re: В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2072
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 03.07.19 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да ладно вам спорить! Каждый покупает то, что хочет или на что хватает денег. Хотя китайцы начинают делать вполне себе хорошие телефоны. Но! Как правило, стоить они начинают как Самсунги и прочие не-китайцы, может, чуть-чуть подешевле.
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§ 3DO
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1921
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 03.07.19 - 20:25
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§ 3DO
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1921
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 03.07.19 - 20:29
Комментарий проходит проверку.
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