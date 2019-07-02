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Серый волк:
Владелец китаефона навсегда ассоциирован. Эдакое грязное, в трениках, сидящее на кортах, лузгающее самые дешманские семечки, словарный запас минимален,
Повторюсь ,что по офиц данным Хуавей-это треть продаж в мире,если все эти люди у тебя вызывают такие ассоциации ,то это уже диагноз,пока не поздно обратись к психиатру.
Не имею ничего против Apple,но владельцы "огрызков" мне напоминают индейцев известного племени которым продают бусы за кучу денег.
Я понимаю ,что тебя жестоко поимели впарив огрызок за сумашедшие деньги,ты то же это понимаешь ,но уже поздно и теперь не остаётся ничего,как только с пеной из зо рта доказывать какой он крутой.
Даже Трамп это понял,что если китайцев не остановить то Apple придёт конец,потому и ввёл эти санкции.