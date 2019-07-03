Серый волк Re: Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Костанае в... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10269

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:41 Объясните мне, почему нужно покупать эти 17 тонн мяса с грузовика, или валявшегося на тротуарной плитке с песком, мухами немытыми руками и пылью?

Зачем?

Страшные бандосы мешают открыть любому хозяйству фирменный магазин и торговать с холодильниками с удобствами для покупателей и продавцов, с туалетами, мытыми руками, без базарщины, без грязи, без пыли и без мух?



Или может быть налоговое законодательство мешает? Так из астаны сейчас подкупают журиков по всему миру, чтоб кричали, что у нас самое удобное налоговое обременение.



Или такие негодяи чиновники всячески препятствуют и хотят чтоб с грязи продавали?



Или просто нужно создавать эту фикцию торговли для галочки?



Может быть чинушам раздать задание для галочки всем фирменные магазины в удобных местах создать?



Ну конечно контролировать чтоб они от усердия всё ими не застроили, так чтоб пройти невозможно.



Вроде же кругом на каждом шагу все первые этажи даже абсолютных квартир жилых домов перестроены под разные аляповатые дичайшего вида забегаловки и магазинчики и никто этому не мешает?



Можете себе представить что в Вашингтоне на главной площади вблизи Белого дома или под Эйфелевой башней приехал ржавый ЗИЛ и вывалил на плитку пять тонн мяса - типа ярмарка!