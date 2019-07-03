Елена Элерт Re: По подозрению в получении взятки задержан аким... #12





(Пользователи) Сообщений: 5

Регистрация: 29.06.19 (Пользователи) Отправлено: - 16:45 Цитата: тОчНо прославлюсь! Или там такая хорошая система, что в кого из чиновников не плюнь все коррупционеры и все коррупцией с школами завязаны! Или срочно прямо с утра искали кого бы козлом отпущения по школам срочно для отчетности? Здорово, да? Типа какой кипеш знатный! За взятку со школы самое время, надо брать!тОчНо прославлюсь!Или там такая хорошая система, что в кого из чиновников не плюнь все коррупционеры и все коррупцией с школами завязаны!Или срочно прямо с утра искали кого бы козлом отпущения по школам срочно для отчетности?



дА ТаМ знаити вАпще в антикоре такие профи работают, ЦРУ отдыхает, случись любой кипЕш, у них сразу готовое дело под рукой на любого чиновника,вот тут КиСиКов со школой попался, не повезло, а мог за арабов (азербайджанцев,турков,чеченцов по выбору) и нефть влететь, какая будет повестка дня, за то антикор и цепляется, и еще по секрету скажу, анткоровцы все в масонскую ложу вхожи, и по моему ликвидация Кеннеди их работа так что с ними шутки плохи